UHF RFID (RAIN) Marché d’une valeur de 5 588,33 millions de dollars américains d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « UHF RFID (RAIN) Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Component (Hardware, Software, and Services) and Application (Retail and Consumer Goods, Logistics and Transportation, Healthcare, Manufacturing, and Other Applications) », le marché était évalué à 2 011,70 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 5 588,33 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 13,8 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché – Marché de la RFID UHF (RAIN)

Les développements continus des technologies de suivi des stocks stimulent la croissance du secteur de la vente au détail à un rythme sans précédent. Le secteur renforce la portée de nombreuses entreprises auprès des clients, leur offrant ainsi l’exposition nécessaire. L’accent croissant mis sur les outils de marketing en ligne, tels que les publicités Facebook et Google, a contribué à l’essor du secteur de la vente au détail. C’est l’une des industries matures aux États-Unis, où les consommateurs sont très enclins aux achats en ligne. Selon les faits énoncés par le Census Bureau du département du Commerce, les ventes au détail de commerce électronique aux États-Unis se sont élevées à 160,3 milliards de dollars américains au premier trimestre de 2020, avec une augmentation de 2,4% par rapport au quatrième trimestre de 2019.

La fermeture de diverses usines en Chine affecte les chaînes d’approvisionnement mondiales et perturbe les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits et de services. Bien que les usines du pays rouvrent progressivement, plusieurs entreprises de logistique ont cessé leurs activités; ainsi, quelques-uns des terminaux de fret ont été fermés en raison de la pandémie. La pandémie a affecté négativement le secteur automobile en Chine. Le pays est le plus grand marché automobile du monde, et Wuhan abrite des usines automobiles de Honda, General Motors, Nissan et Renault, entre autres. Selon le Forum économique mondial (WEF), Honda Company a environ 50% de sa capacité de production totale en Chine à Wuhan. En 2019, la province du Hubei était le quatrième plus grand constructeur automobile en Chine, avec environ 10% de la capacité de fabrication automobile du pays, et 2,24 millions de véhicules ont été fabriqués dans des usines situées dans cette province. Cependant, plusieurs constructeurs automobiles ont dû cesser leurs activités en raison du confinement national, ce qui a entraîné une baisse des ventes de voitures et de leurs pièces de rechange.

