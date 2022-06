Types de marché de l’eau de coco, régions et application et prévisions 2022 à 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Eau de coco . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché de l’eau de coco présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de l’eau de coco était de 5,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’eau de coco devrait atteindre 17,3 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La noix de coco est un fruit polyvalent qui a de nombreux avantages pour la santé. Au cours des dernières années, les consommateurs ont progressivement augmenté l’utilisation de l’eau de coco pour la production de diverses boissons nutritives et énergétiques afin de maintenir un mode de vie sain. La consommation excessive de boissons gazeuses et sucrées a été liée à une variété de problèmes de santé chez les personnes de tous âges, des enfants à la classe ouvrière, y compris l’obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète. En conséquence, la demande d’eau de coco devrait augmenter au cours de la période de prévision.

La sensibilisation croissante à la valeur nutritive de l’eau de coco contribuera également à la croissance du marché. De plus, le fait que l’eau de coco soit riche en fibres, minéraux, vitamines, magnésium, calcium, sodium, potassium, etc., et qu’elle soit fortement recommandée par les médecins pour soigner diverses maladies contribuera à la croissance du marché.

Le nombre croissant d’amateurs de fitness et d’athlètes augmentera également la demande d’eau de coco pendant la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande en eau de coco a augmenté. La pandémie a mis en évidence la nécessité essentielle de se concentrer sur la santé et de maintenir une alimentation saine. En conséquence, les gens ont commencé à consommer des boissons saines afin de rester en sécurité et de maintenir un système immunitaire fort. En dehors de cela, des organisations internationales de santé telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont également mis l’accent sur le renforcement du système immunitaire pour prévenir le COVID-19. Ainsi, cela a eu un impact positif sur le marché mondial de l’eau de coco. En plus de cela, l’émergence soudaine de plateformes de livraison d’épicerie en ligne a encore influencé la croissance du marché. Diverses plateformes de livraison d’épicerie ont commencé à proposer de l’eau de coco, ce qui a contribué à la croissance du marché.

Analyse régionale

Le marché de l’eau de coco en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé, car l’eau de coco est considérée comme l’une des boissons les plus saines en Thaïlande. En plus de cela, la forte population de la région et la capacité de production croissante contribueront de manière significative à la croissance du marché. De plus, la haute qualité des produits exportés contribuera également à la croissance de ce marché régional.

Concurrents sur le marché

• All Market Inc.

• Naked Juice Company

• New Age Beverages Corporation

• Celebes Coconut Corporation

• Elegance Brands, Inc.

• Vaivai SAS

• C2O Pure Coconut Water, LLC

• PepsiCo (ONE Coconut Water )

• The Coca-Cola Company (ZICO)

• Récolte inoffensive

• COCOZIA

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’eau de coco se concentre sur l’emballage, les perspectives, le canal de distribution et la région.

Perspectives de l’emballage

• Tetra Pack

• Bouteille en plastique

• Autres

formes Perspectives

• Poudre

• Liquide

Perspectives du canal de distribution

• En ligne

• Hors ligne

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

