Type de produit du marché des hôpitaux intelligents, composants, utilisateur final, principaux acteurs et analyse de l’industrie mondiale

Data Bridge Market Research analyse que le marché des hôpitaux intelligents devrait atteindre la valeur de 147,5 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision. Les « services », l’un des segments analysés dans le rapport, devraient croître à un TCAC de 22,3 % pour atteindre 73,6 milliards de dollars d’ici la fin de la période d’analyse.

Définition du marché

Les hôpitaux intelligents sont des environnements médicaux équipés d’appareils et de logiciels avancés pour réduire la charge de travail et minimiser les coûts associés à toutes les procédures incluses dans un hôpital. Les hôpitaux intelligents dépendent généralement de l’internet des objets et de l’intelligence artificielle.

Dynamique du marché des hôpitaux intelligents

Conducteurs

Prévalence des infrastructures de santé améliorées

Le besoin de meilleurs soins de santé se développe dans tous les pays avec une croissance des maladies et des maladies infectieuses, le taux de mortalité augmente rapidement et le covid-19 montre que nous manquons beaucoup de soins de santé dans le monde et qu’il stimule le marché.

Des avancées technologiques apportées par les différents acteurs du marché

Chaque acteur du marché essaie de trouver une nouvelle façon de trouver ou de guérir des problèmes tels que les infections et les opérations chirurgicales difficiles et nous pouvons même voir les résultats déjà de manière positive et cela influence davantage le marché.

De plus, l’augmentation des dépenses de santé , l’introduction de l’Internet des objets (IoT), les progrès de l’infrastructure de santé et des technologies portables et de minerai, le besoin croissant de solutions rentables, le nombre croissant de cas de maladies chroniques et l’adoption d’appareils et d’instruments connectés affectent le marché des hôpitaux intelligents.

Opportunités

En outre, les progrès technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’accent mis sur la rationalisation des flux de travail d’imagerie augmentera encore le taux de croissance du marché des hôpitaux intelligents à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, plusieurs limitations sont associées à la technologie, telles que de longues durées de test, la dépendance à l’égard des compétences et de l’expertise de l’opérateur devraient entraver la croissance du marché. De plus, la complexité avec le manque de données cohérentes et les préoccupations concernant la confidentialité des données devraient défier le marché des hôpitaux intelligents au cours de la période de prévision 2022-2029.

Impact de Covid-19 sur le marché des hôpitaux intelligents

La croissance exponentielle des cas de COVID-19 dans le monde a entraîné une charge énorme pour les hôpitaux et le personnel médical. La situation a incité divers établissements de santé à s’appuyer sur des capteurs basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour soutenir le triage de manière efficace. Le scénario a également conduit diverses entreprises à tirer parti de l’IA pour développer des dispositifs de détection infrarouge sans contact permettant d’identifier les personnes fiévreuses dans les foules. Ces appareils sont de plus en plus déployés par les hôpitaux pour remplacer les options de dépistage manuel afin de réduire l’exposition inutile du personnel médical aux patients COVID-19. Divers hôpitaux ont mis en place des systèmes d’IA pour intercepter les personnes présentant des symptômes spécifiques de COVID-19 parmi les patients en visite.

Développement récent

En octobre 2019, Cosinuss GmbH a développé un appareil portable qui est placé dans l’oreille comme une aide auditive, qui, selon elle, peut suivre la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température centrale du corps, le niveau d’oxygène dans le sang, la fréquence respiratoire et la pression artérielle. .

Portée du marché mondial des hôpitaux intelligents

Le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en fonction des composants, des services rendus, de l’intelligence artificielle, de la connectivité et des applications. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Matériel

systèmes

Logiciel

prestations de service

Sur la base des composants, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en matériel, systèmes et logiciels, services. Le matériel a été segmenté en dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux ont été subdivisés en dispositifs médicaux externes portables, dispositifs médicaux implantés, dispositifs médicaux fixes et de soutien et composants semi-conducteurs. Les composants semi-conducteurs ont été subdivisés en processeurs, capteurs et connectivité ICS. Les services ont été subdivisés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels ont été subdivisés en services de conseil et d’intégration, services de support et de maintenance.

Services rendus

Général

Spécialité

Super spécialité

Le marché des hôpitaux intelligents a également été segmenté sur la base des services rendus en général, spécialité et super spécialité.

Intelligence artificielle

Gestion de la médecine à distance

Dossier de santé électronique

Flux de travail clinique

Vigilance ambulatoire

Imagerie médicale connectée

Assistance médicale

Sur la base des applications, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en gestion de la médecine à distance , dossier de santé électronique et flux de travail clinique, vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée et assistance médicale.

Connectivité

Filaire

Sans fil

Sur la base de la connectivité, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en filaire et sans fil. Le sans fil a été segmenté en Wi-Fi, RFID, Bluetooth, Zigbee, communication en champ proche (NFC) et autres.

Application

Offre

Technologie

Sur la base de l’intelligence artificielle, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en offre et en technologie. L’offre a été davantage segmentée en matériel, logiciels et services. Les services ont été subdivisés en déploiement et intégration, support et maintenance. Le logiciel a été davantage divisé en plate-forme et solutions d’IA. La technologie a été davantage segmentée en traitement du langage naturel (TAL), traitement sensible au contexte, apprentissage en profondeur et méthode d’interrogation

Analyse / aperçu régional du marché des hôpitaux intelligents

Le marché des hôpitaux intelligents est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, services rendus, intelligence artificielle, connectivité et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des hôpitaux intelligents sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des hôpitaux intelligents en raison de la prévalence d’infrastructures de soins de santé améliorées et de l’adoption croissante de produits activés par l’intelligence artificielle dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du nombre croissant d’hôpitaux et de centres chirurgicaux et de la fourniture d’infrastructures de santé améliorées.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des hôpitaux intelligents vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des hôpitaux intelligents, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des hôpitaux intelligents. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des hôpitaux intelligents

Le paysage concurrentiel du marché Hôpital intelligent fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des hôpitaux intelligents.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des hôpitaux intelligents sont Koninklijke Philips NV, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Medtronic, Qualcomm Technologies, Inc., Honeywell International Inc., STANLEY Healthcare, SAP SE, Microsoft, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation., McKesson Corporation, Advantech Co., Ltd, Proteus Digital Health, AdhereTech., Enlitic, Inc., Intel Corporation, NVIDIA Corporation et Welltok, Inc. entre autres.

