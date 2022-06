Le marché des analyseurs laser à diode accordable atteindra 935,33 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 7,0%: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des analyseurs laser à diode accordable jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de mesure, type d’analyseur de gaz et application industrielle », le marché devrait croître de 590,89 millions de dollars américains en 2021 à 935,33 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il est estimé qu’il augmentera à un TCAC de 7,0 % de 2022 à 2028.

Le système Tunable Diode Laser (TDL), également connu sous le nom d’analyseur TruePeak, analyse les gaz en temps réel pour améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité, ainsi que pour respecter la conformité environnementale. Les TDL sont utilisés pour les analyseurs de gaz dans lesquels les molécules de gaz absorbent la lumière à des couleurs spécifiques, appelées raies d’absorption. Un analyseur TDL se compose de lentilles optiques qui focalisent la lumière laser à travers le gaz à mesurer, d’un laser qui émet de la lumière infrarouge et d’un détecteur. Le détecteur et l’électronique contrôlent le laser et traduisent le signal du détecteur en un signal représentant la concentration de gaz.

L’analyse du marché des analyseurs laser à diodes accordables est segmentée en cinq grandes régions: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. En 2020, l’Europe était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie respectivement de l’APAC et de l’Amérique du Nord. En Europe, les lasers à diodes accordables sont de plus en plus populaires dans les industries pharmaceutiques et de la santé. Dans l’industrie pharmaceutique, la spectroscopie d’absorption laser à diode accordable (TDLAS/WMS) basée sur la modulation de longueur d’onde présente un grand potentiel dans la détection de la concentration d’oxygène sur site grâce à un fonctionnement sans contact et à faible coût avec une sensibilité élevée et une réponse en temps réel. En conséquence, la demande d’analyseurs laser à diodes accordables augmente dans cette industrie pour maintenir la stabilité des ingrédients des produits pharmaceutiques stériles. Avec la croissance de TDLA dans l’industrie pharmaceutique, la taille du marché de l’analyseur laser à diode accordable devrait augmenter avec un volume énorme. En Asie-Pacifique, la Chine détenait la plus grande part du marché des analyseurs laser à diodes accordables ; cependant, l’Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide en raison de la forte demande pour ces analyseurs de la part des industries de production et de distribution d’électricité. L’urbanisation rapide et les normes de sécurité strictes dans les industries chimiques et gazières stimulent la croissance du marché des analyseurs laser à diodes accordables en Asie-Pacifique. Avec la tendance continue de l’industrie 4.0 dans diverses industries, une augmentation significative de l’adoption des technologies d’automatisation des processus est observée, en particulier dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud.

Les organismes de réglementation tels que l’Environmental Protection Agency aux États-Unis mettent en œuvre plusieurs réglementations strictes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de déchets solides en raison des préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale. En conséquence, plusieurs acteurs du marché se concentrent sur la sortie de nouveaux produits dotés de fonctionnalités innovantes pour aider les acteurs industriels à surveiller leurs émissions de gaz industriels. Par exemple, en 2019, Emerson a présenté une nouvelle cascade quantique hybride et un laser à diode accordable – Rosemount 4400 – qui est un analyseur de gaz en continu utilisé pour surveiller avec précision les émissions de gaz composants, tels que le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO), l’oxyde nitrique (NO) et le dioxyde de soufre (SO2) dans les installations de fabrication. Une multitude de lancements de nouveaux produits stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord. Le développement croissant de l’industrie pétrolière et gazière et des centrales électriques dans la MEA propulse l’adoption de chaudières industrielles, ce qui entraîne une demande d’analyseurs laser à diodes accordables. Les fonctionnalités avancées des analyseurs laser à diodes accordables et les retours sur investissement (ROI) sont les principaux facteurs qui motivent l’installation de ces systèmes en Amérique du Sud. Avec des réglementations croissantes visant à réduire les émissions de carbone et la tendance à protéger l’environnement, on s’attend à ce que la croissance du marché des analyseurs laser à diodes accordables soit stimulée.

Le marché mondial des analyseurs laser à diodes accordables basé sur la géographie de la région Europe représentait la part la plus élevée du marché mondial des analyseurs laser à diodes accordables en 2020. La région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché des analyseurs laser à diodes accordables est stimulé par la demande croissante de chaudières et de systèmes DeNOx dans diverses industries, les fonctionnalités avancées de TDLA et le retour sur investissement (RoI) sur l’installation. L’automatisation croissante des processus dans diverses industries est un autre facteur majeur dans l’adoption de TDL. TDL devient de plus en plus populaire dans les industries pharmaceutiques et de la santé. De plus, les chaudières sont largement utilisées dans différents secteurs industriels verticaux, notamment le pétrole et le gaz, la chimie et la pharmacie et la production d’électricité. Les chaudières de centrales électriques au charbon représentent la majeure partie du marché des chaudières de centrales électriques. Lorsque le charbon (combustible) est brûlé, une partie du carbone non brûlé est libérée, ce qui est très réactif et contribue à la pollution. Ainsi, pour réduire les émissions de carbone imbrûlé, l’apport d’oxygène doit être augmenté pour assurer une bonne combustion. Les TDLA surveillent les niveaux d’émission à divers points de contrôle dans diverses industries, y compris les chaudières et le DeNOx.

Analyse du marché des analyseurs laser à diode accordable: paysage concurrentiel et développements clés

Emerson Electric Co., Siemens AG, ABB Ltd, Mettler Toledo, Teledyne Analytical Instruments, Yokogawa Electric Corporation, Unisearch Associates Inc., NEO Monitors AS, Axetris AG et Boreal Laser Inc font partie des principaux acteurs présentés au cours de cette étude de marché. En outre, plusieurs autres acteurs essentiels du marché Analyseur laser à diode accordable ont été étudiés et analysés pour obtenir une vue holistique du marché et de son écosystème.

En plus de ces acteurs, il existe plusieurs autres acteurs importants opérant dans les écosystèmes des analyseurs laser à diode accordables qui ont été analysés au cours de cette étude de marché Siemens AG ; Unisearch Associates Inc. ; Moniteurs NEO AS ; Axetris SA ; et Boreal Laser Inc. La plupart des initiatives de marché ont été observées dans les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique, qui ont un fort potentiel de produits, de solutions et de services liés au marché. Quelques-unes des initiatives de marché importantes de l’industrie sont mentionnées ci-dessous :

En 2021, Yokogawa Electric Corporation a développé le spectromètre laser à diode accordable de type sonde TDLS8200. Tout en présentant le même faible coût d’installation, la même stabilité de mesure élevée et la même fiabilité que la version précédente TDLS8100, le TDLS8200 sera capable de mesurer simultanément les concentrations d’oxygène, de monoxyde de carbone et de méthane directement et à grande vitesse.

En 2022, Seroma a annoncé le Laser 3 Plus Environmental (Laser 3 Plus), son dernier analyseur laser à diode accordable destiné à la mesure continue des émissions d’ammoniac (NH3). Le gadget pourrait être crucial pour aider les exploitants d’usines à se conformer aux recommandations de l’EPA, en particulier celles décrites dans la spécification de performance 18 (PS18), qui devrait constituer la base des futures réglementations.

