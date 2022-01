Truck Refrigeration Unit Market Size 2021 Industry Growth Analysis, Segmentation, New Trends, Future Demand And Forecast 2028

» L’ analyse du marché mondial des unités de réfrigération pour camions jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des unités de réfrigération pour camions avec une segmentation détaillée du marché par type, application, secteur vertical, type de véhicule et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des unités de réfrigération pour camions et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

Carrier Corporation (United Technologies Corp.)

Daikin

Denso

Klinge Corporation

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Climatisation mobile

Schmitz Cargobull

Subros Limitée

Thermo King (Ingersoll Rand Plc.)

Webasto Thermo & Confort

Le dernier rapport de recherche sur le «Marché des unités de réfrigération pour camions – Analyse de l’industrie, taille du marché, opportunités et prévisions, 2021-2028» fournit une évaluation complète du marché des unités de réfrigération pour camions pour la période de prévision de 2021 à 2028, y compris les valeurs du marché pour les années 2018 et 2019. Le rapport d’enquête fournit une analyse détaillée de l’impact du COVID-19 sur divers segments du marché Unité de réfrigération pour camions en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisation finale dans de nombreux pays du monde. En outre, le rapport fournit également des informations sur l’évolution du marché, les tendances, les changements de l’offre et de la demande dans diverses régions du monde.

Impact de Covid-19 sur le marché des unités de réfrigération pour camions

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé des retards possibles dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits. En plus de cela, les interdictions de voyager mondiales imposées par des pays d’Europe, d’Asie-Pacifique,

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des unités de réfrigération pour camions est segmenté en fonction du type, de l’application, de la verticale de l’industrie et du type de véhicule.

En fonction du type, le marché est segmenté en système divisé et système de montage sur le toit. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en surgelé et réfrigéré.

Basé sur la verticale de l’industrie, le marché est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques et chimiques, ambulance et transport de passagers.

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en remorques et véhicules utilitaires moyens et lourds.

Raisons d’acheter

Met en évidence les priorités commerciales clés pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Présente les principales découvertes et les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Unité de réfrigération pour camions, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développe/modifie les plans d’expansion des affaires en utilisant une offre de croissance substantielle des marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances du marché ainsi que les principaux moteurs et contraintes du marché.

Améliore le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

