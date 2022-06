Troubles alimentaires Eds Facteurs de croissance du marché, analyse du profil de l’entreprise, méthodologie de recherche et prévisions

Rapport d’étude de marché Global Eating Disorders Eds , l’administration marketing a soigneusement pris en compte l’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Le marché des troubles de l’alimentation devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des troubles de l’alimentation fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché des troubles de l’alimentation.

Le trouble de l’alimentation fait référence à un problème de santé mentale complexe qui nécessite généralement une assistance psychiatrique et médicale. Une idée fausse commune existe concernant les habitudes alimentaires telles que la suralimentation est un choix de mode de vie sain. Le trouble peut se développer avec une obsession pour la nourriture, le poids corporel et la taille, ce qui entraîne de graves problèmes de santé, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’anxiété et la dépression, entre autres.

L’augmentation de la prévalence de l’hyperphagie boulimique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des troubles de l’alimentation. L’augmentation de l’incidence de l’obésité dans la population et l’augmentation de la fréquence des troubles de l’alimentation, en particulier chez les femmes, accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la recherche et du développement dans les sociétés pharmaceutiques pour améliorer le traitement et la recrudescence des initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation influencent davantage le marché. En outre, augmentation des dépenses de santé, développement de la technologie , gouvernement favorable la législation et l’augmentation de l’influence des médias sociaux affectent positivement le marché des troubles de l’alimentation. En outre, la recherche sur de nouvelles indications offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, les inquiétudes concernant les effets secondaires du traitement et la stigmatisation associée au trouble de l’alimentation devraient entraver la croissance du marché. Le manque de sensibilisation concernant le trouble devrait défier le marché des troubles de l’alimentation au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des troubles de l’alimentation fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des troubles de l’alimentation, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des troubles de l’alimentation et taille du marché

Le marché des troubles de l’alimentation est segmenté en fonction du type, du traitement, des patients, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des troubles de l’alimentation est segmenté en anorexie mentale, boulimie nerveuse, trouble de l’hyperphagie boulimique, pica, trouble de la rumination, trouble de l’apport alimentaire évitant/restrictif, trouble de la purge, syndrome de l’alimentation nocturne et autres.

Sur la base du traitement, le marché des troubles de l’alimentation est segmenté en médicaments, thérapies et autres. Le traitement médicamenteux est en outre segmenté en antidépresseurs, antipsychotiques, stabilisateurs de l’humeur et autres. Les thérapies sont en outre segmentées en thérapie cognitivo-comportementale, thérapie familiale et autres.

Sur la base des patients, le marché des troubles de l’alimentation est segmenté en patients hospitalisés et en ambulatoire.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des troubles de l’alimentation est segmenté en oral, parentéral , topique et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des troubles de l’alimentation est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des troubles de l’alimentation a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des troubles alimentaires

Le marché des troubles de l’alimentation est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, patients, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des troubles de l’alimentation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des troubles de l’alimentation en raison de la forte prévalence de l’obésité parmi la population de la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’importante population de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des troubles de l’alimentation sont Bausch & Lomb Incorporated, Apotex Inc., Somerset Therapeutics, LLC, Mylan NV, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Amneal Pharmaceutical LLC., Eli Lilly et compagnie. AbbVie Inc. et GlaxoSmithKline Plc, entre autres.

