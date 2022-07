Trouble obsessionnel-compulsif Croissance significative mondiale, progrès technologiques et opportunités jusqu’en 2028

Le marché mondial des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 9,7% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 996,90 millions USD d’ici 2028. L’augmentation des essais cliniques et l’augmentation des investissements en R&D par les acteurs du marché sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) désigne un trouble anxieux qui se caractérise par des pensées et des peurs déraisonnables et incontrôlables conduisant un individu à adopter des comportements répétitifs. Le trouble obsessionnel-compulsif est un trouble connu pour obliger une personne à rester bloquée sur une pensée ou une peur particulière. Les développements dans le traitement, les thérapies et les nouveaux traitements, ainsi que les progrès des médicaments anti-anxiété, antipsychotiques et antidépresseurs devraient offrir diverses autres opportunités sur le marché des médicaments contre le TOC. Cependant, l’expiration des brevets des médicaments brevetés et l’introduction de la version générique des médicaments de marque sont des facteurs qui devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et taille du marché

Le marché des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) est segmenté en fonction de la gravité, des sous-types, des médicaments, de la voie d’administration, de la population, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la gravité, le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) est segmenté en léger à modéré et modéré à sévère. En 2021, le segment modéré à sévère domine le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) en raison d’une augmentation des cas de taux de prévalence des maladies infectieuses parmi la population à travers le monde qui devraient dominer le marché.

Sur la base du sous-type, le marché mondial des médicaments pour troubles obsessionnels compulsifs (TOC) est segmenté en obsessions de contamination avec compulsion de lavage/nettoyage, obsessions de nuisance avec compulsions de vérification, obsessions sans compulsions visibles, obsessions de symétrie avec commande, organisation et comptage des compulsions, thésaurisation et les autres. En 2021, les obsessions de la contamination par la compulsion de lavage/nettoyage dominent le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs en raison des développements dans le traitement, les thérapies et l’introduction de nouveaux traitements qui devraient dominer le marché.

Sur la base des médicaments, le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) est segmenté en antidépresseurs, antipsychotiques, bloqueurs NMDA et autres. Les antidépresseurs sont en outre segmentés en inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-norépinéphrine (IRSN), antidépresseurs tricycliques (TCAS) et autres. Les ISRS sont en outre segmentés en fluvoxamine, fluoxétine, paroxétine, sertraline et autres. Les IRSN sont en outre segmentés en duloxétine, venlafaxine et autres. Le TCAS est en outre segmenté en clomipramine, amitriptyline, imipramine et autres. Les antipsychotiques sont en outre segmentés en rispéridone, halopéridol, quétiapine, olanzapine, aripiprazole et autres. Le bloqueur NMDA est en outre segmenté en kétamine, mémantine et autres. En 2021,

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) est segmenté en administration orale et parentérale. Oral est en outre segmenté en comprimés, gélules et solution. En 2021, le segment oral domine le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) en raison de nouveaux traitements et les progrès des thérapies devraient dominer le marché.

Sur la base de la population, le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) est segmenté en pédiatrie et adultes. En 2021, le segment des adultes domine le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs en raison de la recherche et du développement visant à améliorer la biodisponibilité, la pharmacologie, la sécurité et les paramètres de dosage qui devraient dominer le marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché mondial des médicaments pour les troubles obsessionnels compulsifs en raison d’une augmentation des cas de taux de prévalence des maladies infectieuses parmi la population à travers le monde qui devrait dominer le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres. En 2021, le segment de la pharmacie hospitalière domine le marché mondial des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs en raison de nouveaux traitements et les progrès des médicaments anti-anxiété, antipsychotiques et antidépresseurs devraient dominer le marché.

Dans Global, l’Amérique du Nord est la région dominante en raison d’initiatives gouvernementales favorables et de l’augmentation des investissements en R&D par les principaux acteurs du marché.

Analyse au niveau du pays du marché des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

Le marché des médicaments contre le TOC est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur la base de la gravité, des sous-types, des médicaments, de la voie d’administration, de la population, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre le TOC sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Koweït, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique.

Le segment oral dans la région Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des options de traitement et de l’amélioration des infrastructures de santé. La Chine domine le pays avec une croissance de premier plan sur le marché de l’Asie-Pacifique et dans le segment oral en raison de l’augmentation des investissements dans la R&D innovante pour un nouveau médicament. Le segment oral au Royaume-Uni domine le marché européen en raison des progrès réalisés dans les médicaments anti-anxiété, antipsychotiques et antidépresseurs.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de TOC

Le paysage concurrentiel du marché des médicaments OCD fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des médicaments contre le TOC.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sont Abbott, Eli Lilly, and Company, Viatria Inc., H. LUNDBECK A/S, GlaxoSmithKline plc., Pfizer Inc., Mallinckrodt, Sebela Pharmaceuticals, Zydus Pharmaceuticals, Inc. (filiale de Zydus Cadila), Lupin Pharmaceuticals, Inc., Amneal Pharmaceuticals LLC., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Teva Pharmaceutical industries Ltd., Wockhardt, Alvogen, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Aurobindo Pharma USA ( une filiale d’Aurobindo Pharma), Par Pharmaceutical, Apotex Inc., Lannett, entre autres. De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des médicaments contre le TOC.

Par exemple,

En août 2020, Sun Pharmaceutical Industries Limited a annoncé qu’elle avait lancé FluGuard (Favipiravir 200 mg) à un prix économique de Rs. 35 par comprimé pour le traitement des cas légers à modérés de COVID-19 en Inde. Le favipiravir est le seul traitement antiviral oral approuvé en Inde pour le traitement potentiel des patients atteints de la maladie COVID-19 légère à modérée. La société lance FluGuard à un prix économique pour rendre le médicament accessible à de plus en plus de patients, réduisant ainsi leur charge financière. Cela a soutenu la réponse de l’Inde à la pandémie.

En avril 2021, H. Lundbeck A/S et Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) annoncent la décision de poursuivre le recrutement de patients dans l’essai clinique de phase III du brexpiprazole dans le traitement de l’agitation chez les patients atteints de démence de type Alzheimer (NCT03548584 ). La poursuite de l’étude permet à Lundbeck et Otsuka d’explorer davantage l’efficacité du brexpiprazole pour répondre au besoin médical élevé chez les patients souffrant d’agitation dans la démence de type Alzheimer. La réussite de l’essai entraînera le lancement d’un nouveau produit, ce qui aura un impact sur les ventes et les revenus de l’entreprise.

En juin 2021, Teva Pharmaceuticals USA, Inc., une filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., a annoncé le lancement aux États-Unis de sa version générique de la crème SOOLANTRA (ivermectine) à prise unique quotidienne à 1 % pour le traitement des lésions inflammatoires de la rosacée. Avec le lancement de produits, Teva est devenu un leader mondial des médicaments génériques et spécialisés avec un portefeuille composé de plus de 3 500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché des médicaments contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), qui offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre pour Médicaments pour le TOC.

