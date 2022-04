Transformation numérique mondiale du marché du fret maritime L’avenir du marché devrait connaître une croissance massive avec une période de prévision de valeur TCAC élevée de 2022 à 2029

Ce rapport se concentre sur le marché local, fournissant des informations sur les acteurs réels tels que les producteurs, les fabricants, les fournisseurs, les clients, les spécialistes financiers, etc. Le type de données comprend la capacité, la production, la part de marché, le prix, les revenus, le coût, la marge brute, le taux de croissance. utilisation, importation, commerce, etc. La chaîne industrielle, le processus de production, la structure des coûts et le canal de commercialisation sont également analysés dans ce rapport.

En plus d’analyser les concurrents actuels, ce rapport est important pour évaluer les futures menaces agressives. Comme indiqué par ce rapport de marché, les sources les plus largement reconnues de nouveaux concurrents sont les entreprises en concurrence sur un article / marché connexe, les entreprises utilisant des innovations connexes, les entreprises se concentrant auparavant sur la section du marché principal cible mais avec des articles non liés, les entreprises d’autres régions topographiques et à éléments comparables, de nouvelles entreprises composées d’anciens représentants et également d’administrateurs d’organisations existantes.

La transformation numérique du marché du fret maritime devrait connaître une croissance du marché à un taux de 10,6% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur la transformation numérique du marché du fret maritime fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor de la transformation numérique des logiciels de réservation accélère la croissance de la transformation numérique du marché du fret maritime.

Les principales questions auxquelles répond ce rapport de marché sont les suivantes :

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants de ce marché ? Quelles sont ces opportunités de marché et les menaces auxquelles est confronté ce fournisseur de marché mondial ? Quels sont les principaux facteurs qui animent cette industrie mondiale ? Quels sont les meilleurs joueurs de cette industrie ? Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et les aperçus de marché de ce marché? Qui sont les distributeurs, commerçants et commerçants de ce marché ? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application de ce marché ? Quelle est l’analyse régionale des ventes, des revenus et des prix pour ce marché ?

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

Taux de croissance

Prévision de la rémunération Graphique de la

consommation

Taux de concentration du marché Concurrents du

secteur secondaire

Structure concurrentielle Contraintes

majeures Moteurs

du marché Bifurcation

régionale

Hiérarchie

concurrentielle Tendances actuelles du

marché Analyse de la concentration du marché

Principaux acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant dans la transformation numérique du marché du fret maritime sont IBM, SAP SE, Oracle, ATOS SE, Hexaware Technologies Limited., ABB, Tech Mahindra Limited, KINTETSU WORLD EXPRESS, Inc, Advantech Co., Ltd., Mindtree Ltd., DigiLogistics Technology Ltd., 3Gtms, LLC, Hapag-Lloyd AG, Accenture, Robert Bosch GmbH, CEVA, Inc., AB Electrolux, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, AP Moller – Maersk et SAMSUNG, entre autres.

Segmentation clé du marché

Sur la base du déploiement, la transformation numérique du marché du fret maritime a été segmentée en cloud et sur site.

Sur la base du service, la transformation numérique du marché du fret maritime a été segmentée en conseil et formation, mise en œuvre et intégration, exploitation et maintenance et services gérés.

Sur la base d’une solution logicielle, la transformation numérique du marché du fret maritime a été segmentée en réservation, planification des navires, chargement/déchargement et livraison. La réservation est en outre sous-segmentée en centres de services électroniques, prévision de la demande, tarification dynamique, personnalisation des clients et automatisation des paiements. La planification des navires est en outre sous-segmentée en ECDIS, escales portuaires automatisées, chargement/déchargement, facture électronique de chargement, surveillance de l’état des conteneurs de référence, allocation dynamique de la capacité, repositionnement des conteneurs vides et automatisation des portes. La livraison est en outre sous-segmentée en maintenance prédictive, surveillance des machines des navires et systèmes de rendez-vous pour les camions.

Sur la base de l’utilisateur final, la transformation numérique du marché du fret maritime a été segmentée en distributeurs, négociants et revendeurs.

Sur la base de l’application, la transformation numérique du marché du fret maritime a été segmentée en ports et terminaux, entrepôts, transitaires maritimes.

Table des matières

Aperçu du rapport : Il est divisé en six chapitres : portée de la recherche, fabricants inclus et segments de marché par type, segments de marché des puddings par application, objectifs de l’étude et années considérées.

Tendances de la croissance mondiale : cette section est divisée en trois chapitres : les tendances de l’industrie, les taux de croissance des principaux producteurs et les évaluations de la production.

Part de marché des puddings par fabricant : D’autres chapitres incluent les stratégies d’expansion et les fusions et acquisitions de l’entreprise, les produits fournis par les principaux fabricants, les emplacements couverts et la distribution du siège social, ainsi que les analyses de production, de revenus et de prix.

Taille du marché par type : Le prix, la part de marché de la valeur de la production et la part de marché de la production par type sont tous étudiés.

Taille du marché par application : Cette section comprend une étude de la consommation de marché de Puddings par application.

Profils des acteurs : Les principaux acteurs du marché mondial des puddings sont analysés en fonction de la zone de vente, des produits clés, de la marge brute, des revenus, du prix et de la production.

Analyse de la chaîne de valeur du marché des puddings et du canal de vente : elle examine le client, le distributeur, la chaîne de valeur du marché des puddings et le canal de vente.

Prévisions du marché – Côté production : les rédacteurs se sont concentrés sur les prévisions de production et de valeur de production, les prévisions des producteurs importants et les prévisions de production et de valeur de production par type dans cette section de l’étude.

Le rapport sur le marché mondial de la transformation numérique du fret maritime partage des informations clés sur:

-Taille actuelle du marché

-Prévisions de marché

-Opportunités de marché

– Principaux moteurs et restrictions

-Scénario réglementaire

-Tendance de l’industrie

-Agréments / lancement de nouveaux produits

– Actions promotionnelles et marketing

-Analyse des prix

-Aperçu concurrentiel

-Aide les entreprises à prendre des décisions stratégiques.

