Transformation numérique dans l’aperçu du marché de la logistique 2021 : tendances actuelles et analyse des aspects futurs 2028

Un récent rapport d’étude de marché ajouté au référentiel de Transformation numérique sur le marché de la logistique est une analyse approfondie du marché mondial. Sur la base de l’analyse de la croissance historique et du scénario actuel de la transformation numérique sur le marché de la logistique, le rapport entend offrir des informations exploitables sur les projections de croissance du marché mondial de la transformation numérique sur la logistique. Les données authentifiées présentées dans le rapport sont basées sur les résultats de recherches primaires et secondaires approfondies. Les informations tirées des données constituent d’excellents outils qui facilitent une compréhension plus approfondie de plusieurs aspects du marché mondial de la transformation numérique sur la logistique. Cela aide en outre l’utilisateur dans sa stratégie de développement.

Le marché de la transformation numérique dans la logistique est essentiel pour améliorer l’efficacité des opérations et réduire les coûts. La transformation numérique de la logistique crée de nouveaux concepts commerciaux et modèles de service pour aider les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique à acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. L’efficacité, l’escalade, la vitesse et le timing ont toujours été importants dans la logistique et le transport.

Dynamique du marché :

Des avantages tels que des opérations plus rapides et faciles, une correspondance numérique du fret, une connectivité transparente, le déploiement de la conformité des transporteurs et de la gestion des tarifs ainsi que la flexibilité de l’évolutivité et la demande croissante des entreprises de réduire les dépenses d’investissement et d’exploitation devraient stimuler la transformation numérique sur le marché de la logistique à l’échelle mondiale.

Meilleurs joueurs clés : –

3GTMS, Inc.

4Flow SA

Advantech Co., Ltd.

APL Logistique SA

Groupe Logistique Numérique Ltd.

Technologies Hexaware

Société IBM

Autre

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

La transformation numérique dans le dimensionnement du marché de la logistique

Transformation numérique dans les prévisions du marché de la logistique

Transformation numérique dans l’analyse de l’industrie du marché de la logistique

Segmentation du marché :

Le marché mondial de la transformation numérique de la logistique est segmenté en fonction du service, de la solution, du système, de l’industrie de l’équipement et du déploiement. Sur la base du service, du conseil et de la formation, de la mise en œuvre et de l’intégration, de l’exploitation et de la maintenance. Sur la base de la solution, le marché est segmenté en solutions matérielles et logicielles. La transformation numérique du marché de la logistique est segmentée sur la base du système en convoyeurs, système de stockage de récupération automatisé, trieurs automatiques, véhicule à guidage automatique et système de prélèvement robotisé. Sur la base de l’équipement, le marché est segmenté en lecteurs RFID, système de localisation en temps réel, scanners de codes-barres et imprimantes de codes-barres. Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site.

Rapport sur le marché de la transformation numérique dans la logistique par type de segmentation :

Exploitation et maintenance, Implémentation et intégration, Conseil et formation

Rapport sur le marché de la transformation numérique dans la logistique par application de segmentation :

Convoyeurs, Stockage automatique et de récupération, Trieurs automatiques, Véhicules à guidage automatique, Système de prélèvement robotisé

Points clés traités dans le rapport sur le marché La transformation numérique dans la logistique :

– Transformation numérique dans l’aperçu de la logistique, la définition et la classification Perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Transformation numérique dans la concurrence sur le marché de la logistique par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPRE00005299-19 sur la transformation numérique sur le marché de la logistique

– Transformation numérique en part de la logistique, taille, chiffre d’affaires (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de la transformation numérique dans la logistique par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Transformation Digitale En Logistique Approvisionnement, Consommation, Exportation, Importation par Pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Informations clés transmises

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de COVTIPRE00005299-19 sur la transformation numérique sur le marché de la logistique

Transformation numérique dans les variables, les tendances et les moteurs du marché de la logistique

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

