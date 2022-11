Traitement de la maladie de Pompe Segmentation du marché, demande, développement, taille, croissance, analyse de la recherche et prévisions

Le marché du traitement de la maladie de Pompe devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 4,35 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La maladie de Pompe est une maladie génétique qui se développe en raison de l’accumulation de glycogène (sucre complexe) dans les tissus et les cellules et endommage les organes et les tissus. Ce trouble provoque une faiblesse musculaire, une atrophie musculaire et d’autres complications, telles que des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. La dégradation du glycogène dans le corps est due au gène GAA. Des modifications de ce gène conduisent à l’accumulation de glycogène dans les tissus et les organes. Chez les hommes et les femmes, la maladie de la pompe survient dans la même proportion.

La montée en puissance des infrastructures de santé pour les médicaments contre les maladies de la pompe et le développement de la thérapie génique et des thérapies de remplacement enzymatique est le principal facteur qui influencera le taux de croissance du marché. En outre, la prévalence croissante de la maladie de la pompe et les subventions réglementaires spéciales et les désignations de médicaments orphelins, en particulier pour le traitement des maladies rares, sont les facteurs qui élargiront le marché de la thérapie par pompe.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du traitement de la maladie de Pompe sont Takeda Pharmaceutical Company Limited, Amicus Therapeutics, Inc., Sanofi, Valerion Therapeutics, Sangamo Therapeutics, Oxyrane, EpiVax, Inc., Alexion Pharmaceuticals, Inc., Novartis AG, GlaxoSmithKline plc. ., Audentes Therapeutics, Spark Therapeutics, Inc., Pfizer Inc., BioMarin, ABIOMED, ​​​​Sarepta Therapeutics,. Biogen, Genentech, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché du traitement du mal des pompes fournit des détails sur les nouveaux développements, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, marché modifications de la réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domination des niches et des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché du traitement de la maladie de Pompe, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour l’ analyste Executive Summary, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du traitement de la maladie de Pompe et taille du marché

Le marché du traitement des maladies de la pompe est segmenté en fonction du type, du type de traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché du traitement de la maladie de la pompe est segmenté en maladie de la pompe classique de l’enfance, maladie de la pompe non classique de l’enfance et maladie de la pompe d’apparition tardive.

Sur la base du type de thérapie, le marché du traitement des maladies de la pompe est segmenté en médicaments, enzymothérapie substitutive, physiothérapie et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement des maladies de la pompe est segmenté en oral, injectable et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement des maladies de la pompe est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Le marché du traitement des maladies de la pompe est également segmenté en fonction du canal de distribution dans la pharmacie hospitalière, la pharmacie de détail, la pharmacie en ligne et autres.

Analyse par pays du marché du traitement de la maladie de Pompe

Le marché du traitement des maladies de la pompe est segmenté en fonction du type, du type de traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de la maladie de Pompe sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et la Hongrie. , Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie Saoudite, Arabes Unis Émirats Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement de la maladie de Pompe en raison de la présence d’acteurs clés majeurs, d’un revenu disponible élevé et d’une industrie de la santé bien développée dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé et de l’augmentation du soutien gouvernemental.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-unes des principales mesures utilisées pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données. pays.

