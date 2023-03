Traité sur les océans : accord historique conclu après une décennie de pourparlers

Les nations sont parvenues à un accord historique pour protéger les océans du monde après 10 ans de négociations.

Le traité sur la haute mer place 30 % des mers dans des zones protégées d’ici 2030, dans le but de sauvegarder et de récupérer la nature marine. L’accord a été conclu samedi soir, après 38 heures de pourparlers, au siège de l’ONU à New York.

Les négociations avaient été bloquées pendant des années en raison de désaccords sur le financement et les droits de pêche. Le dernier accord international sur la protection des océans a été signé il y a 40 ans en 1982 – la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cet accord a établi une zone appelée la haute mer – les eaux internationales où tous les pays ont le droit de pêcher, de naviguer et de faire de la recherche – mais seulement 1,2 % de ces eaux sont protégées.

La vie marine vivant en dehors de ces zones protégées est menacée par le changement climatique, la surpêche et le trafic maritime. Selon la dernière évaluation des espèces marines mondiales, près de 10 % sont menacées d’extinction, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Ces nouvelles zones protégées, établies dans le traité, imposeront des limites à la quantité de pêche pouvant avoir lieu, aux itinéraires des voies de navigation et aux activités d’exploration comme l’exploitation minière en haute mer – lorsque les minéraux sont extraits d’un fond marin à 200 m ou plus sous la surface.

Les groupes environnementaux craignent que les processus d’exploitation minière ne perturbent les aires de reproduction des animaux, créent une pollution sonore et soient toxiques pour la vie marine.

L’Autorité internationale des fonds marins qui supervise les licences a déclaré à la BBC qu’à l’avenir « toute activité future dans les fonds marins profonds sera soumise à des réglementations et à une surveillance environnementales strictes pour garantir qu’elles sont menées de manière durable et responsable ».

Rena Lee, ambassadrice des Nations Unies pour les océans, a abattu le marteau après deux semaines de négociations qui menaçaient parfois de s’effondrer. Minna Epps, directrice de l’équipe océanique de l’UICN, a déclaré que le principal problème concernait le partage des ressources génétiques marines.

Les ressources génétiques marines sont du matériel biologique provenant de plantes et d’animaux de l’océan qui peut avoir des avantages pour la société, comme les produits pharmaceutiques, les processus industriels et les aliments.

Les nations les plus riches disposent actuellement des ressources et des financements nécessaires pour explorer les profondeurs de l’océan, mais les nations les plus pauvres voulaient s’assurer que tous les avantages qu’elles trouvent soient partagés équitablement.

Le Dr Robert Blasiak, chercheur océanographique à l’Université de Stockholm, a déclaré que le défi était que personne ne sait combien valent les ressources océaniques et donc comment elles pourraient être réparties.

Il a déclaré: « Si vous imaginez un grand téléviseur à écran large haute définition, et si seulement trois ou quatre des pixels de cet écran géant fonctionnent, c’est notre connaissance de l’océan profond. Nous avons donc enregistré environ 230 000 espèces dans l’océan, mais on estime qu’il y en a plus de deux millions. »

Laura Meller, militante des océans pour Greenpeace Nordic, a félicité les pays pour « avoir mis de côté les divergences et conclu un traité qui nous permettra de protéger les océans, de renforcer notre résilience au changement climatique et de protéger la vie et les moyens de subsistance de milliards de personnes ».

« C’est un jour historique pour la conservation et un signe que dans un monde divisé, la protection de la nature et des personnes peut triompher de la géopolitique », a-t-elle ajouté.

Les pays devront se réunir à nouveau pour adopter l’accord et auront ensuite beaucoup de travail à faire avant que le traité puisse être mis en œuvre.

Liz Karan, directrice de l’équipe de gouvernance des océans de Pews Trust, a déclaré à la BBC : « Cela prendra un certain temps pour prendre effet. Les pays doivent le ratifier [légalement l’adopter] pour qu’il entre en vigueur. Ensuite, il y a beaucoup d’organismes institutionnels comme le Comité Scientifique et Technique qui doit se mettre en place. »