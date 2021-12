Tomographie par Cohérence Optique (OCT) Pour le Marché de la Santé et des Sciences de la Vie Tendances émergentes par les Principaux Acteurs Clés Canon, Technologies Optomédicales, Santec

Une tomographie par cohérence optique (OCT) est un test d’imagerie non invasif. La tomographie par cohérence optique utilise des ondes lumineuses pour prendre des images en coupe transversale de la rétine.

En utilisant l’OCT, chacune des couches distinctives de la rétine peut être observée distinctement. Cette capacité à distinguer les couches de la rétine permet de mesurer l’épaisseur des couches. Ces mesures peuvent ensuite aider au diagnostic.

La tomographie par cohérence optique fournit des conseils de traitement pour le glaucome et les maladies de la rétine telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et la maladie oculaire diabétique.

Acteurs Clés

Abbott (Optimedica), Canon, OptoMedical Technologies, Santec, St Jude Medical, Nine Point Medical, Carl Zeiss Meditec et Alcon.

Des facteurs tels que la nécessité croissante d’instruments plus complexes dans les industries de la santé et des sciences de la vie ainsi que la sensibilisation accrue aux maladies de la rétine stimulent la croissance du marché de la tomographie par cohérence optique (OCT).

Des facteurs tels que le coût initial élevé de l’investissement ainsi que le manque d’infrastructures dans certaines cliniques freinent la Tomographie par cohérence Optique globale (PTOM) Pour la croissance du marché des Soins de santé Et des Sciences de la Vie.

plusieurs sources cruciales à appliquer dans l’entreprise pour obtenir les meilleurs résultats et gains. Il couvre également certaines approches cruciales pour explorer les opportunités mondiales sur le marché et développer l’activité. Avec l’aide de cette analyse complète du marché, les acteurs clés peuvent facilement se faire une place de choix sur le marché. Il capture également les impacts mondiaux du virus Corona sur différents segments et pays.

Segmentation du Marché

Par Nouvelle Application

• Cardiologie

• Dermatologie

* Autres applications

La Tomographie par Cohérence Optique Globale (OCT) Pour le Marché des Soins de Santé Et des Sciences de la Vie Les segmentations varient selon différents types d’industries, cette Tomographie par Cohérence Optique (OCT) Pour le Marché des Soins de Santé Et des Sciences de la Vie est segmentée par types de produits, par applications de produits et par région. Le rapport fournit également la tomographie par cohérence optique (OCT) Pour Le marché Des soins de santé Et Des sciences de la vie indique la croissance du marché par région dans le monde entier. Le rapport explique la consommation par pays et la taille du marché de la Tomographie par Cohérence Optique (PTOM) Pour le marché des Soins de santé Et des Sciences de la Vie.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

