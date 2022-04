Tissus en silicone Marché 2022 | Principaux moteurs de croissance, public émergent, segments, ventes, tendances et analyse jusqu’en 2028

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

Le tissu en silicone est un type de tissu en fibre de silice ignifuge à haute teneur en dioxyde de silicium (SiO₂) qui est utilisé comme isolant à haute température pour la protection contre le feu et la chaleur. Il a des propriétés telles qu’il peut être utilisé pendant de longues périodes sans se vaporiser ou fondre à des températures aussi élevées que 1000°C et sans perdre ses propriétés insulaires. Il est également souvent utilisé comme bouclier thermique pour empêcher les composants environnants de surchauffer et contribuer considérablement à réduire les pertes thermiques. Il est utilisé dans une large gamme d’applications telles que l’isolation et la protection thermiques, l’isolation à haute température, l’étanchéité, le soudage et la sécurité incendie, la protection contre l’incendie, le matériau de remplissage résistant aux acides et à l’humidité pour les composites dans les industries de l’industrie, de l’automobile, de l’aérospatiale et de la construction. .

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La demande croissante de vêtements de protection et l’utilisation croissante de tissus en silicone dans l’industrie du rembourrage et du meuble stimulent la croissance du marché. En outre, les réglementations gouvernementales strictes relatives à la sécurité des passagers dans les automobiles, la croissance des industries manufacturières stimulent la croissance du marché. Le revêtement en silicone offre de nombreux avantages qui ont encouragé les équipementiers automobiles et les fabricants d’airbags à passer du tissu non enduit au tissu enduit de silicone pour fabriquer des airbags. De plus, l’adoption croissante des tissus en silicone dans le secteur médical et des soins de santé devrait offrir des opportunités de croissance au marché des tissus en silicone au cours de la période projetée.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des tissus en silicone jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des tissus en silicone avec une segmentation détaillée du marché par tissu de base, application et utilisation finale. Le marché mondial des tissus en silicone devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des tissus en silicone et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des tissus en silicone est segmenté en tissu de base, application et utilisation finale. Par tissu de base, le marché est classé en fibre de verre, polyester, polyamide et autres. Par application, le marché des tissus en silicone est segmenté en vêtements de protection, tissus industriels, tissus d’habillement et autres. Par utilisation finale, le marché des tissus en silicone est segmenté en secteurs industriel, grand public, automobile et autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des tissus en silicone en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2017 à 2028 concernant cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des tissus en silicone de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des tissus en silicone du côté de la demande et de l’offre. En outre, il évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud, après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des tissus en silicone dans ces régions.

ACTEURS DU MARCHÉ

Le rapport couvre les développements vitaux du marché des tissus en silicone en tant que stratégies de croissance organiques et inorganiques. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres, tels que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions et les partenariats et collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché des tissus en silicone devraient connaître des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de tissus en silicone sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises actives sur le marché des tissus en silicone.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des tissus en silicone. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des trois dernières années, le développement critique au cours des cinq dernières années.

Groupe Trelleborg

KAP SA

Saint Gobain

3M

Newtex Industries, Inc.

Auburn Manufacturing, Inc.

Matériaux de mi-montagne, Inc.

TISSUS ENDUITS COLMANT

Jiangsu Multiflon Salut-Tech Co., Ltd.

Chemprène Inc.

