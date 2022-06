Tests d’hémoculture Tendances de l’industrie des édulcorants polyols 2022, Partage, Analyse de la chaîne d’approvisionnement, Impact du COVID-19, Risques et défis 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des tests d’hémoculture . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des tests d’hémoculture .

La taille du marché mondial des tests d’hémoculture était de 4 813,9 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des tests d’hémoculture devrait atteindre 10 001,9 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Un test d’hémoculture est un test conçu pour découvrir la présence de tout type de micro-organismes, y compris les bactéries et les champignons, dans le sang. Le test est effectué en prélevant l’échantillon de sang par une technique stérile. L’échantillon est ensuite placé dans le milieu de culture et incubé dans un environnement contrôlé pendant près de 7 jours.

Facteurs influençant le marché

La population gériatrique croissante et l’incidence croissante des maladies infectieuses sont principalement à l’origine de la croissance du marché mondial des tests d’hémoculture. De plus, l’augmentation des cas de septicémie et d’infection du sang (BSI) alimentera la croissance du marché mondial des tests d’hémoculture au cours de la période d’étude. Par exemple, près de 250 000 cas d’infection du sang sont enregistrés chaque année selon les Centers for Diseases Control and Prevention. De plus, près de 80 000 patients parmi ceux-ci souffrent d’infections du sang liées aux cathéters, selon la même source.

Le manque de professionnels qualifiés peut limiter la croissance du marché mondial des tests d’hémoculture. Au contraire, la croissance des dépenses de santé et des dépenses personnelles en soins de santé stimulera la croissance du marché mondial des tests d’hémoculture au cours de la période d’étude.

Le marché mondial des tests d’hémoculture est également porté par les investissements croissants dans le secteur de la R&D. Par exemple, F. Hoffmann-La Roche Ltd. a annoncé qu’elle dépenserait près de 9,27 milliards de dollars américains en recherche et développement pendant un an.

Analyse d’impact du COVID-19

Le marché des tests d’hémoculture a connu un énorme potentiel de croissance en raison du sillage de la pandémie de COVID-19. En raison de la pandémie, les cas d’infection ont fortement augmenté. L’infection au COVID-19 a augmenté la demande de tests, ce qui a eu un effet positif sur le marché mondial. Par exemple, selon la National Library of Medicine, le volume des tests d’hémoculture a augmenté de près de 34,8 % au cours de la seconde moitié de mars 2020 par rapport au premier semestre. Ainsi, il montre que le marché des tests d’hémoculture a connu une croissance substantielle pendant la pandémie.

Analyse régionale

Le marché Asie-Pacifique des tests d’hémoculture devrait devenir le plus grand marché, en raison de la croissance de la population gériatrique et du développement rapide des infrastructures de soins de santé. En outre, la facilité d’accès aux produits de diagnostic avancés et les initiatives croissantes des organismes gouvernementaux pour fournir des services de santé efficaces à faible coût stimuleront la croissance du marché mondial des tests d’hémoculture. Par exemple, le gouvernement indien a dévoilé plusieurs initiatives visant à améliorer les infrastructures de santé. Le gouvernement a présenté l’opportunité d’investissement Greenfield, phare, 100% d’investissement direct étranger (IDE) dans le secteur pharmaceutique, Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana et Ayushman Bharat, qui devraient bénéficier au marché des tests d’hémoculture dans les années à venir.

Concurrents sur le marché

• Becton, Dickinson et société

• Bruker Corporation

• Luminex Corporation

• T2 Biosystems, Inc.

• Autobio Diagnostics Co., Ltd

• bioMérieux SA

• F. Hoffmann-La Roche Ltd

• Neogen Corporation (Abtek Biologicals)

• OpGen Inc.

• Thermo Fisher Scientific Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des tests d’hémoculture se concentre sur le produit, la méthode, l’application et la région.

Par produit Outlook

• Consommables

• Instruments

• Logiciels et services

Par méthode Outlook

• Conventionnel

• Automatisé

Par application Outlook

• Bactérien

• Fongique

• Autres

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

