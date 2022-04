expansion du secteur des cosmétiques, la demande croissante de mousses de polyuréthane (PU) et les réglementations gouvernementales strictes sur les produits toxiques ont stimulé le marché des tensioactifs à base de silicone

Le marché mondial des tensioactifs au silicone devrait atteindre 3 161,5 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Ce type de tensioactifs, comme le copolyol de diméthicone, contient des parties hydrophiles et hydrophobes qui l’aident à minimiser la tension superficielle de l’eau. La réduction de la tension superficielle est une étape primordiale cruciale dans la formation de mousse, le mouillage et l’émulsification.

Il a récemment été démontré que les tensioactifs à base de silicone, qui sont des copolymères de polyéthers et de silicone, développent l’efficacité des microémulsions. De telles découvertes n’ont été possibles que grâce à des études systématiques sur son comportement de phase, qui ont encore développé la connaissance de l’auto-assemblage de grosses molécules. Ces découvertes s’avèrent utiles pour fabriquer des matériaux nanostructurés, ce qui élargit à son tour le domaine d’activité du marché.

En ce qui concerne la région, l’Europe occupe une position considérable sur le marché. La croissance du marché en Europe est le résultat d’une industrie cosmétique bien établie, augmentant la prise de conscience et la demande de produits de soins personnels respectueux de la peau.

Les principaux participants sont DOW Corning, Evonik, Wacker Chemie, Momentive Performance Materials, Shin-Etsu Chemical, Innospec, ELE, Siltech, Supreme Silicones et Elkem.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des tensioactifs à base de silicone détenait une part de marché de 160,2 millions USD en 2018. Il devrait connaître un taux de croissance de 5,2 % au cours de la période de prévision.

Dans le contexte du type de produit, le segment hydrosoluble a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 108,9 millions USD en 2018 avec un TCAC plus rapide de 5,5 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la demande croissante de produits de soin de la peau à base d’eau, qui résulte de ses caractéristiques telles qu’une absorption rapide, un colmatage minimal des pores et une formule légère, contribuent aux revenus générés par ce segment.

En ce qui concerne l’application, le segment des émulsifiants occupait la plus grande part de marché de 29,0 % en 2018, avec le TCAC le plus rapide de 6,0 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par le segment des émulsifiants est attribuée à l’augmentation de la demande d’émulsifiants de différentes industries d’utilisateurs finaux comme le secteur de la construction, l’industrie cosmétique. Les caractéristiques du silicone, telles que la minimisation efficace de la tension superficielle, ont entraîné son application accrue en tant qu’émulsifiants, ce qui contribue au taux de croissance de ce segment.

Dans le contexte de l’utilisateur final, le segment des soins personnels a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 56,1 millions USD en 2018, avec le TCAC le plus rapide de 5,8 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la demande croissante de produits de soins personnels doux pour la peau, l’expansion continue de l’industrie cosmétique qui entraîne une augmentation du besoin de ce tensioactif dans la fabrication de ces produits, contribuent aux revenus générés par ce segment.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part de marché de 0 % en 2018, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par l’Amérique du Nord résulte de la sensibilisation accrue aux produits écologiques et de la demande croissante de produits de soins personnels contenant un minimum de substances toxiques.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché des tensioactifs à base de silicone en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final et de la région :

type de produit Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2018-2028)

Soluble

soluble dans l’huile

Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2018-2028)

Agents moussants

Émulsifiants

Agents mouillants Agents

anti-mousse

Dispersants

Autres

Fin -Type d’utilisateur Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2018-2028)

Construction

Soins personnels

Peintures et revêtements

Textile

Agriculture

Autres

