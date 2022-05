Tendencias emergentes en el mercado de imágenes vasculares 2022 y previsión mundial hasta 2029 | Principales proveedores clave: GE, Siemens, Toshiba, Samsung, Abbott

Descripción general del mercado global Imagen vascular:

El informe de mercado Imagen vascular más confiable brinda un análisis de mercado teniendo en cuenta la estructura del mercado junto con el pronóstico de los diversos segmentos y subsegmentos de la industria de Salud. En este informe también se proporciona un análisis exhaustivo de los factores que influyen en la inversión, que pronostica oportunidades inminentes para los negocios y desarrolla las estrategias para mejorar el retorno de la inversión (ROI). Los datos y la información relacionada con la industria de la salud se derivan de fuentes consistentes, como sitios web, informes anuales de las empresas, revistas y otros, y fueron verificados y validados por expertos del mercado.

Se espera que el mercado mundial de imágenes vasculares sea testigo de un crecimiento del mercado a una tasa del 5,35% en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Para prosperar en este mercado competitivo, las empresas se benefician enormemente si adoptan soluciones innovadoras como el informe de investigación de mercado Imágenes vasculares. Se han realizado una serie de estimaciones y cálculos en este informe de mercado asumiendo un año base definido y el año histórico. El documento de mercado también proporciona el conocimiento de todos los impulsores y restricciones que se derivan a través del análisis FODA. El informe Imagen vascular considera varios factores que tienen un gran efecto en el crecimiento del negocio que incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, medio ambiente, innovación tecnológica, próximas tecnologías y el progreso técnico en la industria Salud.

De acuerdo con un estudio de investigación de mercado, se puede saber que Vascular Imaging se utiliza para diagnosticar varias enfermedades cardiovasculares mediante imágenes de tejidos vasculares. Generalmente utiliza ultrasonido para calcular la presión arterial, la circulación, el flujo sanguíneo y el nivel de oxígeno en la sangre en las arterias y venas.

Algunos de los factores clave más importantes que impulsan el crecimiento del Mercado mundial de imágenes vasculares son el aumento de la prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes, el aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

El mercado global de Imágenes vasculares está segmentado según la técnica, el procedimiento, la aplicación y el usuario final.

Según la técnica, el mercado de imágenes vasculares se segmenta en imágenes de resonancia magnética, ultrasonido, tomografía computarizada, imágenes nucleares y rayos X.

Según el procedimiento, el mercado de imágenes vasculares se segmenta en angiografía coronaria, angiografía periférica, angiografía neurovascular, procedimientos de ultrasonido vascular, microangiografía y otros.

Según la aplicación, el mercado de imágenes vasculares se segmenta en aplicaciones de diagnóstico y aplicaciones terapéuticas.

Según el usuario final, el mercado de imágenes vasculares se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico por imágenes y otros.

En términos de análisis geográfico, América del Norte domina el mercado de imágenes vasculares debido a la presencia de los principales actores. Además, las regulaciones de pago simplificadas y el aumento de la incidencia de accidentes cerebrovasculares impulsarán aún más el crecimiento del mercado de imágenes vasculares en la región durante el período de pronóstico. Se proyecta que APAC observe una cantidad significativa de crecimiento en los próximos años debido al aumento en la incidencia de trastornos cardiovasculares en la región.

Objetivos del mercado global Imagen vascular:

1 Proporcionar informacion detallada sobre los factores clave (impulsores, restricciones, oportunidades y desafios especificos de la industria) que influyen en el crecimiento del mercado Imagen vascular

2 Analizar y pronosticar el tamaño del mercado Imagen vascular, en términos de valor y volumen

3 Analizar oportunidades en el mercado Imagen vascular para las partes interesadas y proporcionar un panorama competitivo del mercado

4 Para definir, segmentar y estimar el mercado Imagen vascular en función del tipo de depósito y la industria de uso final

5 Para perfilar estratégicamente a los jugadores clave y analizar exhaustivamente sus cuotas de mercado y competencias básicas

6 Analizar estratégicamente los micromercados con respecto a las tendencias de crecimiento individual, las perspectivas y la contribución al mercado total

7 Pronosticar el tamaño de los segmentos de mercado, en términos de valor, con respecto a las principales regiones, a saber, Asia Pacífico, América del Norte, Europa, Oriente Medio y África y América del Sur.

8 Para rastrear y analizar desarrollos competitivos, como desarrollos de nuevos productos, adquisiciones, expansiones, asociaciones y colaboraciones en el mercado Imagen vascular

Los principales fabricantes clave líderes son : Siemens, General Electric Company, Centro Médico Sueco, Brigham and Women’s Hospital, Toshiba Corporation, Hitachi, Ltd., Koninklijke Philips NV, Shimadzu Corporation, Samsung Medison Co., Ltd., Abbott, Hologic, Inc. , FUJIFILM Corporation, ESAOTE SPA, Carestream Health., Terumo Corporation, KONICA MINOLTA INC., Pie Medical Imaging BV, Alpinion Medical Systems Co. Ltd., CorVascular Diagnostics LLC, LUMEDX, Stryker Corporation, BK Medical Holding Company y otros. Los lanzamientos de nuevos productos y las continuas innovaciones tecnológicas son las estrategias clave adoptadas por los principales actores.

Segmento de región: este informe está segmentado en varias regiones clave, con ventas, ingresos, participación de mercado (%) y tasa de crecimiento (%) de Imágenes vasculares en estas regiones, de 2013 a 2029 (pronóstico), que abarca: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur

Mercado mundial de imágenes vasculares: índice

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado global de Imágenes vasculares por regiones

5 Análisis del mercado mundial de Imágenes vasculares por tipo

6 Análisis del mercado global de Imágenes vasculares por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de Imágenes vasculares por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado global Imagen vascular

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado global Imagen vascular 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

