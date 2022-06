Tendencias del mercado de automatización de farmacias, fuerte alcance de la aplicación, jugadores clave, descripción general del crecimiento y pronóstico para 2029

El Informe de resumen estadístico 2022 brinda una herramienta sobresaliente para encuestas de mercado, aperturas y liderazgo básico clave y estratégico vital. Este informe percibe que en este escenario competitivo y de rápido avance, los datos próximos sobre la base de la ejecución de la investigación y se establecieron en opciones básicas para el desarrollo y el beneficio. Brinda datos sobre las últimas tendencias y avances y arroja luz sobre varios sectores, limitaciones y avances, y sobre la estructura evolutiva del mercado. Algunos de los principales actores clave perfilados en el estudio son Talyst, LLC., ARxIUM, OMNICELL, INC., Cerner Corporation, Capsa Healthcare, Parata Systems, LLC, ScriptPro LLC, RxSafe, LLC., RxMedic Systems, Inc., MedAvail Technologies , Inc., Asteres Inc., PerceptiMed, Inc., BD, Baxter, Fullscript, McKesson Corporation, Innovation Associates, AmerisourceBergen Corporation, vitabook GmbH, UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC, Takazono Corporation, TOSHO co., Inc., Gebr. Willach GmbH y más

Aquí, se centra en los desarrollos recientes, las ventas, el valor de mercado, la producción, el margen bruto y otros factores importantes del negocio de los principales actores que operan en el mercado global Automatización de farmacias. Los jugadores pueden usar los datos y cifras precisos del mercado y los estudios estadísticos proporcionados en el informe para comprender el crecimiento actual y futuro del mercado global Automatización de farmacias.

Se espera que el mercado de automatización de farmacia gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2020 a 2027. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR de 8.1% en el período de pronóstico de 2020 a 2027 y se espera que alcance USD 7,818.66 millones para 2027 de USD 4.290,36 millones en 2019.

El aumento del uso de la simulación de TC en la automatización de farmacias y el tratamiento intervencionista, la introducción de la automatización avanzada de farmacias, la creciente incidencia de enfermedades crónicas , especialmente el cáncer, el aumento de la concienciación sobre el diagnóstico precoz de enfermedades y el cambio de paradigma hacia la tomografía computarizada (TC) de baja dosis son los principales impulsores que impulsó la demanda del mercado en el período de pronóstico.

La automatización de farmacias utiliza máquinas avanzadas para automatizar el manejo de medicamentos. Los sistemas y el software se utilizan desde el punto de entrada del pedido hasta la entrega del medicamento, lo que hace que el proceso esté libre de errores. Al automatizar todo el proceso de entrega de medicamentos, las farmacias pueden satisfacer las demandas de los pacientes y clientes con mayor eficiencia. La automatización de los procesos reduce la probabilidad de error humano. Esto ayuda a reducir la medicación incorrecta y mejora el servicio al cliente.

Los segmentos titulados y la subsección del mercado se iluminan a continuación:

Alcance del informe de mercado de Automatización de farmacias

Por Producto (Sistemas, Software y Servicios),

Tipo de Farmacia (Independiente, Cadena y Federal),

Tamaño de Farmacia (Farmacia Grande, Farmacia Mediana y Farmacia Pequeña),

Aplicación (dispensación y envasado de medicamentos, almacenamiento de medicamentos y gestión de inventario),

Usuario final (Farmacias para pacientes hospitalizados, Farmacias para pacientes ambulatorios, Farmacias minoristas, Farmacias en línea, Farmacias de pedido por correo/surtidor central, Organizaciones de administración de beneficios de farmacia y otros),

Canal de distribución (licitación directa y distribuidor externo),

Regiones cubiertas en el mercado global Automatización de farmacias:

América del Sur Automatización de farmacias Cubre mercado Colombia, Brasil y Argentina América del Norte Automatización de farmacias Cubre mercado Canadá, Estados Unidos y México Europa Automatización de farmacias Cubre mercado Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Rusia El mercado de Automatización de farmacia de Oriente Medio y África cubre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Nigeria y Sudáfrica. Asia Pacífico Automatización de farmacias Cubre mercado Corea, Japón, China, Sudeste asiático and India

Jugadores clave mencionados en el informe de investigación de mercado Automatización de farmacias:

Global Healthcare Exchange, LLC., BIQHS, Grifols, SA, Synergy Medical, Yuyama, APD Algoritmos Procesos y Diseños SA, JVM Europe BV, Mediwell Systems Ltd., E-SANTÉ Technology, Genesis Automation LTD, PHARMAGEST INTERACTIVE, Best Health Solutions, myPak Solutions Pty Ltd., Mexx Engineering, Meditec Pty Ltd., FarmaTools, Demodeks Pharmacy Shelving, Deenova Srl, MEKAPHARM, KUKA AG, Rohmann-Automation GmbH, KLS Pharma Robotics GmbH, expertos en implementación y gestión de tecnología (TIME) y Med Management , entre otros

Metodología de investigación de automatización de farmacia global

Data Bridge Market Research presenta una imagen detallada del mercado a través del estudio, la síntesis y la suma de datos de múltiples fuentes. Los datos así presentados son completos, confiables y el resultado de una extensa investigación, tanto primaria como secundaria. Los analistas han presentado las diversas facetas del mercado con un enfoque particular en la identificación de las personas influyentes clave de la industria.

Extractos de la tabla de contenido:

Capítulo 1: Descripción general del mercado, impulsores, restricciones y oportunidades, descripción general de la segmentación

Capítulo 2: Competencia en el mercado por parte de los fabricantes

Capítulo 3: Producción por Regiones

Capítulo 4: Consumo por Regiones

Capítulo 5: Producción, por tipos, ingresos y cuota de mercado por tipos

Capítulo 6: Consumo, por aplicaciones, cuota de mercado (%) y tasa de crecimiento por aplicaciones

Capítulo 7: Perfilado y análisis completo de Fabricantes

Capítulo 8: Análisis de costos de fabricación, Análisis de materias primas, Gastos de fabricación por región.

Capítulo 9: Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

Capítulo 10: Análisis de la estrategia de marketing, distribuidores/comerciantes

Capítulo 11: Análisis de factores de efecto de mercado

Capítulo 12: Pronóstico del mercado

Capítulo 13: Hallazgos y conclusiones de la investigación sobre automatización de farmacias, apéndice, metodología y fuente de datos.

Continuado…

