Tendances, ventes, offre, demande, analyse et prévisions du marché des gommages hospitaliers jusqu’en 2029

Les infections nosocomiales sont des complications courantes, coûteuses et potentiellement évitables. Le but de cette étude était de voir comment l’escalade liée à la pandémie de COVID-19 dans les mesures de prévention et de contrôle des infections affectait l’incidence des infections nosocomiales chez les patients chirurgicaux dans une Australie avec de faibles niveaux de COVID -19. L’exfoliation chirurgicale est cruciale car même après une stérilisation et une hygiène soignée, il existe de nombreuses bactéries sur les parties du corps, en particulier sur les mains. Il est également utilisé pour prévenir la propagation des infections pendant la chirurgie. De plus, lors d’un traitement chirurgical, le nettoyage protège les médecins et les patients contre les infections nosocomiales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des gommages hospitaliers, qui était de 183,77 millions USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 276,73 millions USD d’ici 2029, et devrait connaître un TCAC de 5,25% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Portée du marché mondial des gommages hospitaliers

Le marché des gommages hospitaliers est segmenté en fonction de l’utilité et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Utilitaire

les utilisateurs finaux

hôpital

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Analyse régionale / aperçus du marché des gommages hospitaliers

Le marché des gommages hospitaliers est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, service public et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des gommages hospitaliers sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de «l’Amérique du Sud».

L’Amérique du Nord domine le marché en raison du nombre croissant de chirurgies. L’Asie-Pacifique détenait 31,3% de part de marché mondial et devrait conserver son avance tout au long de la période de prévision. La région devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation des maladies et des chirurgies dans la région pourrait propulser l’industrie vers l’avant.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Scrubs hospitaliers

Le paysage concurrentiel du marché Scrubs hospitaliers fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché des gommages hospitaliers.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des gommages hospitaliers sont:

3M (États-Unis)

bandes dessinées (États-Unis)

STERIS (États-Unis)

Ecolab (États-Unis)

Narang Medical Limited (États-Unis)

Lords Wear Private Limited (Inde)

Proexamine Surgicals Pvt. ltd. (Inde)

Apothicaires Sundries Mfg. Corner of)

ENTREPRISES SUNNY (Inde)

STERIKARE (Inde)

Système de soins de santé modulaire (Inde)

Superior Group of Companies (États-Unis)

Uniformes Landau (États-Unis)

FIGS, Inc. (États-Unis)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

