Tendances, ventes, offre, demande, analyse, affaires, opportunités, développement, technologie et prévisions du marché du manomètre de liquide céphalo-rachidien jusqu’en 2029

Les manomètres spinaux utilisent une aiguille insérée dans la colonne vertébrale pour vérifier la pression du liquide céphalo-rachidien. Il est disponible en deux packs / l’un contient et l’autre non. Il mesure jusqu’à 2 mm et permet une mesure précise de la pression du liquide céphalo-rachidien. Par conséquent, la croissance de ce marché aura certainement un impact énorme sur le marché global.

Data Bridge Market Research analyse le taux de croissance du marché Manomètre de liquide céphalo -rachidien au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le TCAC attendu du marché des manomètres de liquide céphalo-rachidien a tendance à être d’environ 15,0% au cours de la période de prévision susmentionnée. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par la recherche de l’équipe de marché Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, le prix analyse et cadre réglementaire.

Dynamique du marché mondial du manomètre de liquide céphalo-rachidien

chauffeur

Prévalence accrue de l’ hydrocéphalie et de la chirurgie de shunt subséquente

L’hydrocéphalie affecte de nombreuses personnes dans le monde. Selon l’Hydrocephalus Association, plus d’un million de personnes aux États-Unis souffrent d’hydrocéphalie. De même, 700 000 Américains âgés souffrent d’hydrocéphalie à pression normale (NPH). CURE Hydrocephalus estime que plus de 400 000 nouveau-nés dans le monde souffrent d’hydrocéphalie infantile chaque année. De plus, l’hydrocéphalie congénitale affecte de nombreux bébés dans le monde.

Facteurs favorables pertinents

Divers facteurs favorables peuvent conduire à la croissance du marché. Pour les patients utilisant un manomètre CSF, enregistrez la pression d’ouverture au plus haut niveau de CSF atteint dans la colonne du manomètre. De plus, c’est faisable et pratique. Par conséquent, il contribue à la croissance du marché.

Chance

Marché de la santé en pleine croissance

Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (BRICS) sont parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde. Le Forum économique mondial estime que d’ici 2020, ces économies émergentes représenteront environ un tiers des coûts mondiaux des soins de santé. De plus, plus de la moitié de la population mondiale vit en Inde et en Chine, donc un grand nombre de patients vivent dans ces pays.

L’hydrocéphalie affecte de nombreuses personnes dans les pays en développement. Selon l’étude CURE sur l’hydrocéphalie, 79 % des enfants atteints d’hydrocéphalie dans le monde sont nés dans des pays en développement. On estime que plus de 6 000 nouveaux cas d’hydrocéphalie sont signalés chaque année en Afrique de l’Est.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du manomètre de liquide céphalo-rachidien comprennent:

Hip Shing Medical Co., Ltd. (Chine)

PAJUNK (Allemagne)

Rocket Medical (États-Unis)

Dynamed Pharmaceuticals (Pty) Ltd (Afrique du Sud)

George Philips (Inde)

Baldwin Medical (États-Unis)

Bandes dessinées (États-Unis)

Un axe Pacifique (USA)

Portée du marché mondial du manomètre de liquide céphalo-rachidien

Le marché mondial des manomètres de liquide céphalo-rachidien est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

taper

une

Type séparé

application

Hôpital

spécialisé

Clinique

Analyse régionale / aperçu du marché Manomètre de liquide céphalo-rachidien

Le marché mondial du manomètre de liquide céphalo-rachidien est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par type et application répertoriés ci-dessus. Les principaux pays couverts par le marché mondial du manomètre de liquide céphalo-rachidien sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme une partie du Moyen-Orient, de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des manomètres de liquide céphalo-rachidien en raison de la demande croissante sur le marché des soins de santé. Dans le même temps, le marché mondial des manomètres de liquide céphalo-rachidien dans la région Asie-Pacifique connaît une croissance significative en raison de la forte prévalence de l’hydrocéphalie congénitale en Chine, de l’augmentation de la population âgée au Japon et de la croissance de la population âgée au Japon. et plusieurs pays asiatiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

