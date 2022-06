Tendances, taille, croissance, portée et prévisions de l’industrie du marché des soins actifs des plaies jusqu’en 2029

Le pansement avancé est largement utilisé pour le traitement des plaies chroniques et non cicatrisantes. Par conséquent, on estime que l’augmentation du nombre de plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique aidera le marché du soin des plaies à se développer. On s’attend à ce que l’ulcère du pied diabétique gagne du terrain à mesure qu’un nombre croissant de personnes contractent la maladie en raison de la prévalence croissante du diabète. Les ulcères du pied sont l’une des conséquences les plus courantes et les plus redoutées du diabète dans les pays pauvres. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), il y a actuellement plus de 460 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans vivant avec le diabète dans le monde, et ce nombre devrait grimper à 700 millions d’ici 2045.

Le segment des produits avancés de soin des plaies détenait la plus grande part du marché. Les solutions avancées de traitement des plaies sont de plus en plus populaires en tant que première ligne de traitement. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la physiothérapie était évalué à 1664,63 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 2487,67 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,15% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, le pipeline l’analyse, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché des soins actifs des plaies

Conducteurs

Augmentation des maladies et affections affectant les capacités de cicatrisation des plaies

Les plaies aiguës, les plaies chroniques et les plaies chirurgicales ont toutes un impact délétère sur le processus de cicatrisation. Au cours de la dernière décennie, la survenue de plaies aiguës, chroniques et chirurgicales a considérablement augmenté, ce qui devrait encore stimuler la croissance du marché.

Augmentation de la population gériatrique

La population vieillissante est plus sujette au développement d’affections telles que les plaies aiguës, les plaies chroniques et les plaies chirurgicales. Les blessures sont plus fréquentes chez les personnes âgées, ce qui contribue à la croissance du marché.

Incidence croissante de divers troubles du mode de vie

Les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de la jambe et les escarres ne sont que quelques-unes des maladies liées au mode de vie qui peuvent contribuer aux plaies chroniques et accéléreront encore la croissance du marché.

Opportunités

En outre, la prise de conscience croissante d’une gestion appropriée des soins des plaies et le potentiel croissant des économies en développement offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des soins actifs des plaies dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’augmentation du coût des produits avancés de soins des plaies devrait encore entraver la croissance du marché des soins actifs des plaies au cours de la période. Cependant, les dangers liés à l’utilisation de produits avancés de soin des plaies pourraient encore remettre en question la croissance du marché des soins actifs des plaies dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des soins actifs des plaies fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des soins actifs des plaies, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des soins actifs des plaies et taille du marché

Le marché des soins actifs des plaies est segmenté en fonction du type de produit, de l’indication, du type de plaie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Allogreffe

Greffes de peau synthétique

Xénogreffes

Pansements au collagène

Greffes de tissus amniotiques

Facteurs de croissance

Les facteurs de croissance sont en outre sous-segmentés en facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), plasma riche en plaquettes (PRP), facteurs de croissance épidermique (EGF), facteurs de croissance basiques des fibroblastes (BFGF), facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF), talactoferrine ALFA , le peptide de thrombine et le facteur de croissance des kératinocytes (KGF).

Indication

Brûlures

Ulcères du pied diabétique

Escarres

Ulcères des membres inférieurs

Sur la base des indications, le marché des soins actifs des plaies est segmenté en brûlures, ulcères du pied diabétique, escarres et ulcères des membres inférieurs.

Type de plaie

Plaies chroniques

Plaie aiguë

Les plaies chroniques sont ensuite subdivisées en escarres, ulcères du pied diabétique, ulcères veineux et autres plaies chroniques. La plaie aiguë est ensuite sous-segmentée en plaies et brûlures chirurgicales et traumatiques.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de diagnostic

Paramètres de soins à domicile

Les autres

Analyse / aperçus régionaux du marché des soins actifs des plaies

Le marché des soins actifs des plaies est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, indication, type de plaie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins actifs des plaies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soins actifs des plaies en raison de la présence d’une large base de population. En outre, l’augmentation du nombre de patients dans plusieurs pays et le vieillissement croissant de la population stimuleront davantage la croissance du marché des soins actifs des plaies dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des soins actifs des plaies en raison de l’évolution des modes de vie et de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques. De plus, le nombre croissant de chirurgies pratiquées devrait encore propulser la croissance du marché des soins actifs des plaies dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Soins actifs des plaies

Le paysage concurrentiel du marché des soins actifs des plaies fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins actifs des plaies.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins actifs des plaies sont

Mölnlycke Health Care AB. (Suède)

Smith & Nephew plc (Royaume-Uni)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

AVITA Medical (Royaume-Uni)

ConvaTec Inc. (Royaume-Uni)

Cytori Therapeutics Inc. (États-Unis)

Biosciences humaines (États-Unis)

Stryker Corporation (États-Unis)

Organogenesis Inc. (États-Unis)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

