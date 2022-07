Tendances, stratégies et opportunités du marché de la culture des champignons shiitake pour 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la culture des champignons shiitake prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le champignon shiitake est une forme de champignon comestible dans lequel se trouve un produit chimique appelé lentinane. Les champignons shiitake sont les deuxièmes champignons les plus consommés au monde. Le lentinane et d’autres composés présents dans les champignons activent le système immunitaire. Lorsqu’il est préparé et consommé en quantités alimentaires, le champignon shiitake est très probablement inoffensif. Lorsqu’il est utilisé comme médicament à des doses excessives ou lorsque le champignon cru est consommé, il peut être dangereux. Il peut causer des douleurs à l’estomac, des problèmes sanguins et un œdème cutané. Cela peut également rendre la peau plus sensible au soleil et, chez certaines personnes, déclencher des réactions cutanées allergiques et des problèmes respiratoires.

L’utilisation croissante du champignon shiitake pour soutenir la santé cardiovasculaire , gérer le poids et augmenter le niveau d’énergie influencera la croissance des revenus du marché de la culture des champignons shiitake. L’augmentation du nombre de végétaliens accélérera la croissance du marché. La prévalence du produit ainsi que la saveur fumée ainsi que la texture et la multifonctionnalité des champignons sont les principaux moteurs du marché qui feront prospérer davantage le taux de croissance. De plus, une application émergente en cosmétique l’industrie soutiendra le taux de croissance du marché de la culture des champignons shiitake. Un autre facteur important comprend le nombre croissant d’applications dans les aliments transformés qui amortira davantage le taux de croissance du marché. D’autres facteurs tels que la valeur nutritionnelle et médicinale élevée et le rapport coût-efficacité liés à la culture des champignons auront un impact positif sur le taux de croissance du marché de la culture des champignons shiitake.

De plus, de solides progrès sur les marchés nouveaux et émergents créeront davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché de la culture des champignons shiitake au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, la viabilité économique de la culture et du commerce des champignons par les pays en développement et la forte demande de diverses industries d’utilisation finale propulseront davantage les nouvelles opportunités de croissance au cours de l’année à venir.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de la culture de champignons shiitake

Le paysage concurrentiel du marché de la culture de champignons shiitake fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la culture des champignons shiitake.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la culture des champignons shiitake sont Monaghan Group, WALSH MUSHROOMS GROUP, Mycelia NV, South Mill Mushrooms Sales, Smithy Mushrooms, Fujishukin co. Ltd., Heereco VOF, Hirano Mushroom LLC, Fresh Mushroom Europe NV, Lambert Spawn, Polar Shiitake Oy, Bluff City Fungi, MycoTerraFarm., Banken Champignons BV, BONDUELLE, Monterey Mushrooms, Inc., Brewer’s Mushrooms, Modernmush, White Mountain Mushrooms, LLC., Mitoku Company Limited, mycopolitan mushroom company llc, Rain Forest Mushrooms, Agro Dutch, Meadow Mushrooms Ltd. et Highveld Mushrooms, entre autres.

Cependant, la faible durée de conservation du produit et le manque de sensibilisation aux avantages associés aux champignons shiitake feront dérailler le taux de croissance du marché de la culture des champignons shiitake. De plus, la pénurie de pratiques de gestion improvisées des champignonnières posera des défis majeurs à la croissance du marché. La production de frai dans les économies sous-développées et l’impact négatif du COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement agiront comme une restriction majeure du marché et entraveront davantage le taux de croissance du marché de la culture des champignons shiitake.

Ce rapport sur le marché de la culture des champignons shiitake fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la culture des champignons shiitake, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la culture des champignons shiitake et taille du marché

Le marché de la culture des champignons shiitake est segmenté en fonction de la phase, du type de produit, de la catégorie et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la phase, le marché de la culture des champignons shiitake est segmenté en phase I – compostage, phase II – frai, phase III – boîtier, phase IV – épinglage et phase V – récolte.

En fonction du type de produit, le marché de la culture des champignons shiitake est segmenté en produits frais, congelés et séchés.

Sur la base de la catégorie, le marché de la culture des champignons shiitake est segmenté en biologique et conventionnel.

Le marché de la culture des champignons shiitake est également segmenté en fonction du canal de distribution. Le canal de distribution est segmenté en magasin et hors magasin. Les magasins en magasin ont été subdivisés en hypermarchés et supermarchés, dépanneurs et autres.

Par ailleurs, l’impact du COVID-19 est également concerné. Depuis l’épidémie de décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans le monde entier et a causé d’énormes pertes de vies, et l’économie et les marchés mondiaux de la fabrication, du tourisme et des finances ont été durement touchés, tandis que le marché/l’industrie en ligne augmenté. Heureusement, avec le développement de vaccins et un autre effort des gouvernements et des organisations mondiales, l’impact négatif du COVID-19 devrait s’atténuer et l’économie mondiale devrait se redresser.

Cette recherche couvre les impacts du COVID-19 sur les industries en amont, intermédiaires et en aval. De plus, cette recherche fournit une évaluation approfondie du marché en mettant en évidence des informations sur divers aspects couvrant la dynamique du marché tels que les moteurs, les obstacles, les opportunités, les menaces et les nouvelles et tendances de l’industrie. Au final, ce rapport fournit également une analyse approfondie et des conseils professionnels sur la manière d’affronter la période post-COIVD-19.

Analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

