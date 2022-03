Tendances, revenus, acteurs clés, croissance, part et prévisions du secteur des résines acryliques jusqu’en 2028

mondial du marché atteint 15,98 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse de Recherche émergente. La poussée des activités de construction à l’échelle mondiale ainsi qu’un besoin croissant de formulations respectueuses de l’environnement sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance constante des revenus du marché mondial des résines acryliques. En outre, le nombre croissant de projets de villes intelligentes dans les pays en développement devrait encore augmenter la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028.

Les progrès des solutions de résines biosourcées sont importants pour la durabilité à long terme. L’objectif principal de la création de peintures et de solutions de revêtement durables ou biosourcées est d’assurer la durabilité environnementale. La majorité des matières premières de revêtement sont produites à partir de matières premières fossiles ou de sources renouvelables, notamment le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) causées par une mauvaise utilisation de ces ressources ont un impact négatif significatif sur l’environnement. Par rapport aux homologues conventionnels, les matières premières à base de biomasse végétale présentent des caractéristiques avantageuses.

Notre équipe d’études de marché expérimentée a fourni des informations actualisées sur la pandémie de COVID-19 en cours et son impact économique négatif dans la dernière partie du rapport. L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel des résines acryliques, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché des résines acryliques évaluées aux niveaux régional et mondial.

Le rapport de recherche sur les résines acryliques comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et les plans d’expansion commerciale qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des résines acryliques est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des résines acryliques est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Résines Acryliques. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment Acrylates devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision. La chimie des acrylates est largement utilisée dans l’industrie des peintures et des revêtements. Ces résines sont constituées d’homo et copolymères d’acrylates et de méthacrylates d’alkyle, qui sont parfois mélangés à d’autres composés thermoplastiques. Ceux-ci sont principalement utilisés comme liants principaux dans les revêtements, avec des applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Le segment hybride devrait enregistrer un taux de croissance des revenus significativement robuste au cours de la période de prévision. En raison de qualités de performance supérieures telles que la protection contre les ultraviolets (UV), la rétention du brillant et une meilleure adhérence, les résines hybrides sont de plus en plus utilisées dans les applications de revêtement.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait représenter une part de revenus plus importante que les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de construction ainsi que de l’augmentation du revenu disponible et des programmes de prêts immobiliers favorables dans les pays de la région.

Certaines grandes entreprises du rapport de marché incluent BASF SE, Dow Chemical Company, Arkema SA, Mitsui Chemicals, Inc., Koninklijke DSM NV, Showa Denko Materials Co., Ltd., DIC Corporation, Sumitomo Corporation, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation et Nippon. Shokubai Co., Ltd.

Emergen Research a segmenté les résines acryliques mondiales en fonction du type, de la forme, de la chimie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Volume Tonnes, revenus, milliards USD ; 2018-2028) thermoplastiques thermodurcissables



Perspectives solvants d’eau



Perspectives de la chimie à méthacrylate acrylate Hybride



Perspectives d’application (tonnes de volume, revenus, milliards de dollars ; 2018-2028) Adhésifs et mastics Peintures et revêtements Revêtements bricolage Élastomères Autres



Perspectives d’utilisation finale (tonnes de volume, revenus, milliards de dollars ; 2018-2028) Industrie consommation Construction Électricité et électronique Emballage Papier et carton Autres



Perspectives régionales (tonnes de volume, chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Afrique du Sud Turquie Reste de MEA



