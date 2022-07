Tendances récentes et futures du marché des solutions cliniques électroniques, facteurs de croissance et principaux fabricants et prévisions 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions e-cliniques, qui s’élevait à 7,2 milliards USD en 2021, atteindrait 20,54 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 14,0 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Segmentation:-

Marché mondial des solutions cliniques électroniques, par produit (évaluation électronique des résultats cliniques (ECOA), saisie électronique des données (EDC) et systèmes de gestion des données cliniques (CDMS), systèmes de gestion des essais cliniques (CTMS), plateformes d’analyse clinique, randomisation et gestion de l’offre d’essais (RTSM), plateformes d’intégration de données cliniques, solutions de sécurité, systèmes de fichiers maîtres d’essais électroniques, solutions de gestion des informations réglementaires et autres solutions cliniques électroniques), déploiement (hébergé sur le Web (à la demande) Solutions, solutions basées sur le cloud (SaaS) et solutions d’entreprise sous licence (sur site), phase d’essai clinique (phase I, phase II, phase III et phase IV), utilisateur final (hôpital/fournisseur de soins de santé, organismes de recherche sous contrat ( CROS), organisations pharmaceutiques et biotechnologiques, fabricants de dispositifs médicaux, sociétés de services de conseil et instituts universitaires) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Selon les estimations du Forum économique mondial de 2019, les hôpitaux produisent environ 50 pétaoctets de données par an. Les notes cliniques, les tests de laboratoire, l’imagerie médicale, les lectures de capteurs, la génomique et les données opérationnelles et financières sont tous inclus dans les données. Dans ce domaine, les solutions e-cliniques devraient avoir une influence substantielle. La quantité de données produites par l’Internet des objets (IoT) et la numérisation des soins de santé est immense et contient des informations qui peuvent être rapidement récupérées grâce à l’exploration de données électroniques, ce qui était auparavant inaccessible avec des dossiers papier.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des solutions cliniques électroniques

Le paysage concurrentiel du marché des solutions e-cliniques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des solutions e-cliniques.

Principaux acteurs : –

Parexel International Corporation (États-Unis)

Oracle (États-Unis)

Medidata Solutions, Inc. (États-Unis)

Systèmes Veeva (États-Unis)

ERT Clinique (États-Unis)

IBM Corporation (États-Unis)

Clario (États-Unis)

ArisGlobal (États-Unis)

Anju Software, Inc (États-Unis)

Bio-Optronics, Inc. (États-Unis)

DATATRAK int. (NOUS)

ICÔNE (États-Unis)

MasterControl, Inc. (États-Unis)

OmniComm Systems, Inc. (États-Unis)

RESONANCE HEALTH (Australie)

Signant Health (États-Unis)

Xybion Corporation (États-Unis)

Définition du marché

Les dossiers de santé électroniques, les formulaires d’autorisation électroniques, l’intégration des technologies électroniques, la collecte de données électroniques et les systèmes de gestion des données cliniques font tous partie de l’industrie des solutions cliniques en ligne. Les solutions e-cliniques fournissent des solutions de recherche clinique de bout en bout sont fournies par les solutions e-cliniques, qui permettent aux chercheurs de gérer le long processus de recherche clinique. Il assiste les entreprises de recherche clinique dans la gestion des documents réglementaires, la collaboration d’équipe et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la gestion des performances du site et la création de rapports, qui stimulent tous la demande de solutions e-cliniques au cours de la période de projection.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Dynamique du marché des solutions cliniques électroniques

Conducteurs

Montée en puissance des compétences en recherche et développement

D’autres variables de croissance du marché comprennent une augmentation du taux d’utilisation des solutions e-cliniques pour une plus grande standardisation des données et une augmentation du financement gouvernemental et des subventions pour aider les études cliniques. Parmi les autres variables majeures qui offriront des perspectives de croissance attrayantes sur le marché, citons l’occidentalisation croissante, l’acceptation croissante de nouvelles solutions logicielles dans la recherche clinique et l’augmentation du tourisme médical.

Augmentation des dépenses de R&D pour le développement de médicaments

L’adoption croissante de solutions e-cliniques par les sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour réduire le nombre de défis rencontrés lors de la commercialisation de produits existants et du développement de nouveaux produits est l’un des principaux facteurs qui font avancer le marché mondial des solutions e-cliniques au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, à mesure que les coûts et les risques liés à la création de nouvelles thérapies, en particulier celles liées aux essais de médicaments, continuent d’augmenter, la demande mondiale de solutions cliniques en ligne devrait augmenter.

Forte croissance des industries biopharmaceutiques

Les sociétés pharmaceutiques utilisent des solutions e-cliniques pour obtenir l’approbation réglementaire de médicaments et de drogues nouvellement découverts. De plus, la fréquence croissante des maladies chroniques et la croissance de la population âgée, qui nécessitent toutes deux des soins médicaux rapides, propulsent le marché vers l’avant. Alors que la maladie à coronavirus (COVID-19) continue de se propager dans le monde, la demande de solutions eClinical pour créer et surveiller l’administration des vaccins et gérer les données des patients a considérablement augmenté. Conformément à cela, l’adoption accrue par les prestataires de soins de santé des dispositifs médicaux intelligents pour des normes de données plus strictes alimente également l’expansion du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des solutions cliniques électroniques

La pandémie de COVID-19 a eu un impact limité sur la croissance du marché mondial des solutions e-cliniques en 2020. Le gouvernement et plusieurs agences de santé, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, sont concentrant leurs efforts sur la création de vaccins COVID-19, perturbant de nombreuses études cliniques à venir ou en cours pour d’autres maladies dans le monde. En outre, la demande croissante de techniques à long terme pour effectuer des essais cliniques pour divers médicaments et vaccins COVID-19 alimentera l’expansion du marché mondial des solutions eClinical dans les années à venir.

Développement récent

En avril 2021, avec l’avènement du consentement électronique SmartSignalsTM, Signant Health a élargi ses options et capacités de consentement éclairé électronique. Les promoteurs ont désormais plus de contrôle sur l’obtention d’un consentement éclairé électronique et d’un nouveau consentement pour toute conception de recherche grâce aux modifications apportées aux fonctionnalités des produits clés et aux options de licence à plusieurs niveaux.

Le 21 juillet 2021 – e-clinical Solutions LLC a lancé la dernière mise à jour de l’éclairant Clinical Data CloudTM, qui comprend de nouvelles visualisations, des analyses améliorées et une automatisation accrue des capacités d’examen et de cartographie des données sur la plateforme.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des solutions e-cliniques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des solutions e-cliniques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des solutions e-cliniques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Options de personnalisation

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national et peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation).

