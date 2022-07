Tendances récentes et futures du marché des radiopharmaceutiques, facteurs de croissance et principaux fabricants et prévisions 2029

Un rapport de marché à grande échelle a été conçu en tenant compte d’une demande toujours croissante et de la valeur des études de marché pour le succès des différents secteurs d’activité. Ce rapport de marché comprend de nombreux domaines de travail de l’industrie. Le rapport n’est pas seulement professionnel, il est également complet et se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, ce rapport est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et de la technologie la plus récente. Le rapport global examine également les principaux facteurs moteurs de l’industrie et les contraintes du marché qui provoquent généralement une inhibition.

Grâce à l’utilisation de diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web, des rapports annuels des sociétés et des fusions, les données et informations mentionnées dans le rapport fiable ont été recueillies. Une recherche et une analyse sur l’aperçu du marché sont effectuées en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. Ce rapport de marché est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients et des concurrents, le positionnement de la marque et le comportement des clients. De plus, le rapport d’étude de marché présente une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des radiopharmaceutiques devrait subir un TCAC de 10,40 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 4,80 milliards USD en 2021, atteindrait 11,69 milliards USD d’ici 2029. pour rendre la partie inférieure du corps symptomatique et vulnérable. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La médecine nucléaire est de plus en plus utilisée dans l’imagerie diagnostique et la radiothérapie. Cela a ouvert la voie à la croissance du marché des radiopharmaceutiques. La médecine nucléaire aide à diagnostiquer les organes de tout type d’état pathologique, en particulier le cancer.

Segmentation:-

Marché mondial des radiopharmaceutiques, par type (médecine nucléaire diagnostique, médecine nucléaire thérapeutique), application (applications diagnostiques, applications thérapeutiques), évaluation du volume procédural (procédures diagnostiques, procédures thérapeutiques), source (réacteurs nucléaires, cyclotrons), utilisateur final (hôpitaux, ambulatoire Centres chirurgicaux, centres de diagnostic, instituts de recherche sur le cancer, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Radiopharmaceutique

Le paysage concurrentiel du marché radiopharmaceutique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des radiopharmaceutiques.

Dans le rapport persuasif sur le marché des radiopharmaceutiques, un aperçu complet et clair du marché est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises. Avec ce rapport d’activité, non seulement un individu non qualifié, mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. Ce rapport d’activité est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Un rapport de recherche influent sur les Marché des radiopharmaceutiques peut être exploré en termes de répartition des données par fabricants, région, type et application, état du marché, part de marché, taux de croissance, tendances futures, moteurs du marché, opportunités et défis, tendances émergentes, risques et barrières à l’entrée. , canaux de vente et distributeurs.

Définition du marché mondial des radiopharmaceutiques

D’après le nom lui-même, il est clair que les radiopharmaceutiques sont un groupe de médicaments pharmaceutiques qui possèdent un degré élevé de radioactivité. Les radiopharmaceutiques sont les formulations pharmaceutiques qui comprennent des isotopes radioactifs et ces médicaments peuvent être administrés par voie orale, intraveineuse ou interstitielle.

Dynamique du marché des radiopharmaceutiques

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies

Le taux de croissance des maladies aiguës et chroniques dans le monde entier, telles que le cancer, en raison de divers facteurs, est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Les radiopharmaceutiques permettent de diagnostiquer les cellules tumorales dans les organes ou dans l’organisme dans son ensemble. Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées dans le domaine de la médecine nucléaire renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, la sensibilisation accrue aux avantages du traitement ciblé du cancer basé sur la radio-immunothérapie alpha, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier se prolongeront de manière rentable opportunités pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, augmentation des initiatives visant à réduire l’écart entre la demande et l’offre de mo-99, augmentation du taux de pénétration d’Internet, augmentation de l’application des radio-isotopes dans le secteur de la santé, utilisation croissante des radiopharmaceutiques dans les applications neurologiques et l’augmentation des dépenses par habitant en soins de santé augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des radiopharmaceutiques

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées, la courte demi-vie des radiopharmaceutiques, les prix élevés des équipements et le manque de sensibilisation dans les économies arriérées devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, les coupes budgétaires dans les hôpitaux, en particulier pendant la pandémie, et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029. .

Ce rapport sur le marché des radiopharmaceutiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des radiopharmaceutiques

Le COVID-19 a fait reculer le marché en raison du budget et des ressources réduits au cours de cette phase. La pandémie a entraîné des changements majeurs dans les opérations cliniques des services de radiologie du monde entier. Le retard dans le nombre de procédures de diagnostic non électives et de chirurgies de traitement a entraîné la baisse des revenus du marché. Dans le but de maximiser l’impact de la distanciation sociale, les centres médicaux universitaires et les universités ont été précipités pour arrêter les activités de recherche scientifique. De plus, l’arrêt du financement de ces activités de recherche et développement a ralenti la croissance du marché.

Table des matières-instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Portée du marché mondial des radiopharmaceutiques

Le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’évaluation du volume procédural, de la source et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Médecine nucléaire diagnostique

Médecine nucléaire thérapeutique

Sur la base du type, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en médecine nucléaire diagnostique et en médecine nucléaire thérapeutique. La médecine nucléaire diagnostique a en outre été segmentée en radiopharmaceutiques SPECT et radiopharmaceutiques TEP. Les radiopharmaceutiques SPECT ont en outre été sous-segmentés en technétium-99m, thallium-201, gallium-67, iode-123 et autres. Les radiopharmaceutiques PET ont en outre été sous-segmentés en F-18, RU-82 et autres. La médecine nucléaire thérapeutique a en outre été segmentée en émetteurs alpha, isotopes de curiethérapie et émetteurs bêta. Les émetteurs alpha ont ensuite été sous-segmentés en Ra-223. Les émetteurs bêta ont en outre été sous-segmentés en iode-131, yttrium-90, samarium-153, lutétium-177, rhénium-186 et autres émetteurs bêta. Les isotopes de curiethérapie ont en outre été sous-segmentés en iode-125, palladium-103,

Application

Applications diagnostiques

Applications thérapeutiques

Le segment des applications du marché des radiopharmaceutiques est segmenté en applications diagnostiques et applications thérapeutiques. Les applications de diagnostic ont en outre été segmentées en applications SPECT et applications TEP. Les applications SPECT ont en outre été sous-segmentées en cardiologie, scintigraphie osseuse, applications thyroïdiennes, scintigraphies pulmonaires et autres applications SPECT. Les applications TEP ont en outre été sous-segmentées en oncologie, cardiologie, neurologie et autres applications TEP. Les applications thérapeutiques ont ensuite été segmentées en indications thyroïdiennes, métastases osseuses, lymphomes, tumeurs endocrines et autres indications.

Évaluation du volume procédural

Procédures diagnostiques

Procédures thérapeutiques

Sur la base de l’évaluation du volume procédural, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en procédures de diagnostic et en procédures thérapeutiques. Les procédures de diagnostic ont en outre été segmentées en procédures SPECT et procédures PET. Les procédures thérapeutiques ont en outre été segmentées en procédures d’émetteur bêta, procédures d’émetteur alpha et procédures de curiethérapie.

La source

Réacteurs nucléaires

Cyclotrons

Sur la base de la source, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en réacteurs nucléaires et cyclotrons.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de diagnostic

Instituts de recherche sur le cancer

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, instituts de recherche sur le cancer et autres.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des radiopharmaceutiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des radiopharmaceutiques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des radiopharmaceutiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Informations clés dans le rapport :

Taille du marché historique et actuelle et projection jusqu’en 2029

Tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial des modulateurs de goût

Analyser et prévoir le marché des modulateurs de goût en fonction de l’application et du type.

Tendances des principaux marchés régionaux et nationaux pour les procédés, les dérivés et les applications

Profilage de l’entreprise des acteurs clés qui comprend les opérations commerciales, les produits et services, la présence géographique, les développements récents et les principales analyses financières

Options de personnalisation

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national et peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation).

