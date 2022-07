Tendances récentes et futures du marché de l’impression 3D pour la santé, facteurs de croissance et principaux fabricants et prévisions 2029

Le marché mondial de l’impression 3D dans le domaine de la santé enregistre un TCAC sain de 19,22 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à la demande accrue d’impression 3D spécifique, à l’augmentation des demandes de traitement médical et aux investissements gouvernementaux dans les projets d’impression 3D.

Marché mondial de l’impression 3D pour les soins de santé par technologie (stéréo lithographie, modélisation par dépôt, fusion par faisceau d’électrons, frittage laser, technologie de projection, fabrication d’objets laminés, autres), par application (implants médicaux, prothèses, appareils portables, ingénierie tissulaire, autres), par matériaux (Métaux et alliages, polymères, céramiques, cellules biologiques, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de l’impression 3D dans le domaine de la santé

L’impression 3D est une solution à la méthode de production traditionnelle, où les articles ont été construits en coupant et en séparant avec force les matières premières et les éléments de construction grâce à l’utilisation de moules et de mensonges. La méthode d’impression 3D est terminée en plusieurs phases. Tout d’abord, il nécessite la saisie d’informations graphiques à partir du bureau, qui est souvent générée à l’aide d’un dispositif de production assistée par ordinateur (CAM), et divise les informations pour faire correspondre des pièces ou des pièces distinctes. Les informations graphiques segmentées/en couches sont envoyées à une imprimante 3D qui utilise le mélange de matières premières nécessaire pour ce revêtement spécifique.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’impression 3D pour la santé est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial de l’impression 3D pour les soins de santé sont 3D Systems, Inc., GE, EnvisionTEC, EOS, Integer Holdings Corporation, Materialise, Nanoscribe, Stratasys Ltd., Oxford Performance Materials, Organovo Holdings Inc., Bio 3D., Cyfuse Biomedical KK, CELLINK GLOBAL, Formlabs, Groupe Gorgé, Renishaw plc., Proto Labs, SLM Solutions, WORRELL, INC, MobileODT et autres.

Facteurs de marché

Les développements technologiques contribuant à une meilleure mise en œuvre stimulent la croissance du marché

La demande accrue d’impression 3D spécifique propulse la croissance du marché

L’augmentation des demandes de traitement médical stimule la croissance du marché

Les investissements du gouvernement dans le projet d’impression 3D contribuent à la croissance du marché

Contraintes du marché

L’absence de règles réglementaires exceptionnelles freine la croissance du marché

L’absence de professionnels qualifiés entrave la croissance du marché

La disponibilité limitée et le coût élevé des matériaux limitent la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En février 2018, EnvisionTEC et AvaDent Digital Dental Solutions ont annoncé une nouvelle collaboration fonctionnant ensemble, offrant une alternative de flux de travail entièrement numérique pour les prothèses numériques, l’impression et la conception numérique, ainsi que l’essayage et la réparation ultime. Les entreprises démontreront et travailleront ensemble pour enseigner aux laboratoires, aux dentistes et aux infirmières les avantages des prothèses numériques, qui sont considérées comme les prothèses dentaires les plus difficiles à produire en raison d’exigences complexes en matière d’ajustement, d’occlusion et d’esthétique.

En décembre 2017, GE, avec sa filiale à 100% GE Sweden Holdings AB, étend sa participation dans Arcam Aktiebolag à plus de 90% après avoir conclu des échanges avec Polygon Investment Group et Elliott Management pour acheter les actions exceptionnelles d’Arcam à SEK. 345 par actions. GE détiendrait environ 95 % d’Arcam. Cette acquisition étendra l’activité à des zones géographiques distinctes et développera l’industrie, ce qui entraînera une augmentation des revenus de l’entreprise.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de l’impression 3D dans le domaine de la santé sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

