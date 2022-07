Tendances récentes et futures du marché de la thérapie génique, facteurs de croissance et principaux fabricants et prévisions 2029

Le marché de la thérapie génique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 24,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la thérapie génique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. période tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor des thérapies avancées et des technologies de délivrance de gènes accélère la croissance du marché de la thérapie génique.

La thérapie génique est connue pour être une méthode d’insertion de gènes dans des tissus et des cellules pour le traitement de tout type de maladie. Dans cette procédure, le gène défectueux est remplacé par un gène fonctionnel. C’est la stratégie de manipulation de l’expression de certains gènes comme cause de la maladie . Ce traitement est une option thérapeutique encourageante pour un certain nombre de maladies.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la thérapie génique au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’incidence du cancer . En outre, la lutte entre les grandes sociétés pharmaceutiques pour le soutien des produits de thérapie génique devrait en outre propulser la croissance du marché de la thérapie génique. D’autre part, la hausse du prix de la thérapie devrait encore entraver la croissance du marché de la thérapie génique au cours de la période.

En outre, l’augmentation de l’investissement des organisations privées et gouvernementales dans la recherche et le développement offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché de la thérapie génique dans les années à venir. Cependant, les effets dangereux tels que les réponses immunitaires indésirables pourraient encore remettre en question la croissance du marché de la thérapie génique dans un proche avenir.

Le rapport sur le marché de la thérapie génique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché de la thérapie génique, contactez l’étude de marché Data bridge pour obtenir une note d’ analyste. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Segmentation:-

Marché mondial de la thérapie génique, par type (thérapie génique somatique, thérapie génique germinale et autres), type de gène (antigène, cytokine, suicide et autres), vecteur viral (rétrovirus, virus de l’herpès simplex, adénovirus et autres), vecteur non viral ( Vecteurs nus ou plasmidiques, électroporation et autres), application (oncologie, maladies rares, maladies infectieuses et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail et autres) et Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège , Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines,Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Portée du marché mondial de la thérapie génique et taille du marché

Le marché de la thérapie génique est segmenté en fonction du type, du type de gène, du vecteur viral, du vecteur non viral, de l’application, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la thérapie génique est segmenté en thérapie génique somatique, thérapie génique germinale et autres.

Sur la base du type de gène, le marché de la thérapie génique est segmenté en antigène, cytokine, suicide et autres.

Sur la base du vecteur viral, le marché de la thérapie génique est segmenté en rétrovirus, virus de l’herpès simplex, adénovirus et autres.

Sur la base de vecteur non viral, le marché de la thérapie génique est segmenté en vecteurs nus ou plasmidiques, électroporation et autres.

Sur la base des applications, le marché de la thérapie génique est segmenté en oncologie, maladies rares, maladies infectieuses, autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la thérapie génique est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la thérapie génique est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie génique

Le marché de la thérapie génique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de gène, vecteur viral, vecteur non viral, application, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie génique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, Israël, l’Égypte, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique ( AME).

L’Amérique du Nord domine le marché de la thérapie génique en raison du cadre réglementaire solide pour promouvoir le développement de la thérapie cellulaire. En outre, la présence d’un nombre important de sociétés biopharmaceutiques stimulera davantage la croissance du marché de la thérapie génique dans la région au cours de la période de prévision. L’Europe devrait observer une croissance significative du marché de la thérapie génique en raison de l’augmentation de l’acceptation d’options de traitement uniques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

