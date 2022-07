Tendances récentes et futures du marché de la médecine de précision, facteurs de croissance et principaux fabricants et prévisions 2029

Un rapport de marché à grande échelle a été conçu en tenant compte d’une demande toujours croissante et de la valeur des études de marché pour le succès des différents secteurs d’activité. Ce rapport de marché comprend de nombreux domaines de travail de l’industrie. Le rapport n’est pas seulement professionnel, il est également complet et se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, ce rapport est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et de la technologie la plus récente. Le rapport global examine également les principaux facteurs moteurs de l’industrie et les contraintes du marché qui provoquent généralement une inhibition.

Grâce à l’utilisation de diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web, des rapports annuels des sociétés et des fusions, les données et informations mentionnées dans le rapport fiable ont été recueillies. Une recherche et une analyse sur l’aperçu du marché sont effectuées en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. Ce rapport de marché est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients et des concurrents, le positionnement de la marque et le comportement des clients. De plus, le rapport d’étude de marché présente une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

Analyse du marché : marché mondial de la médecine de précision

Le marché mondial de la médecine de précision devrait croître avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. La prévalence croissante du cancer dans le monde et l’accélération de la demande de nouvelles thérapies pour prévenir les troubles liés au cancer sont les facteurs clés de la croissance lucrative du marché

Définition du marché : marché mondial de la médecine de précision

Les médecines de précision sont également connues sous le nom de médecines personnalisées. Il s’agit d’une approche innovante des soins aux patients pour le traitement, le diagnostic et la prévention des maladies, basée sur les gènes individuels de la personne. Il permet aux médecins ou aux médecins de sélectionner l’option de traitement en fonction de la compréhension génétique du patient de sa maladie.

Selon les données publiées dans PerMedCoalition, il a été estimé que l’USFDA a approuvé 25 nouveaux médicaments personnalisés au cours de l’année 2018. Ces approbations croissantes chaque année par les autorités réglementaires et l’augmentation de l’oncologie et des troubles du SNC dans le monde sont les facteurs clés de la croissance du marché.

Facteurs de marché

Les patients vulnérables en oncologie dans le monde entier stimulent la croissance du marché

L’approbation croissante des médicaments personnalisés par les autorités réglementaires agit comme un moteur du marché

Les progrès dans le domaine et l’innovation émergente pour établir une approche de traitement de nombreuses maladies par des médicaments personnalisés accélèrent la croissance du marché

Les essais cliniques en cours donnent des résultats prometteurs de médicaments personnalisés qui, à leur tour, stimulent les industries des soins de santé et améliorent également la croissance du marché

Contraintes du marché

Des applications substantielles dues au manque de recherche, en particulier dans le domaine de la découverte scientifique, freinent la croissance de ce marché

Le manque d’initiatives gouvernementales et de politiques de remboursement limite la croissance du marché

Les défis scientifiques et technologiques pour développer les médicaments personnalisés entravent également la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial de la médecine de précision

Par demande

Diagnostique

Thérapeutique

Les autres

Par technologie

Pharmacogénomique

Tests au point de service

Thérapie par cellules souches

Pharmacoprotéomique

Les autres

Par indication

Oncologie

Troubles du système nerveux central (SNC)

Troubles immunologiques

Troubles respiratoires

Les autres

Par les médicaments

Alectinib

Osimertinib

Mépolizumab

Aripiprazole lauroxil

Les autres

Par voie d’administration

Oral

Injectable

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, Neon Therapeutics, Inc. a rapporté les données de NEO-PV-01, un nouveau vaccin personnalisé contre le cancer qui sera développé en association avec le nivolumab qui cible les néoantigènes et tue les cellules cancéreuses. Cet essai a démontré des avantages cliniques. Le NEO-PV-01 est actuellement en essai clinique de phase I/II. En cas de succès, il offrira aux patients des options de traitement médicamenteux personnalisées plus efficaces.

En septembre 2016, BioNTech AG et Genentech, Inc. ont conclu une collaboration de recherche pour le développement de vaccins anticancéreux individualisés à base d’ARN messager (ARNm) pour le traitement d’un large éventail de cancers. Conformément à l’accord, BioNTech AG a reçu 310 millions USD à titre de paiement initial et est éligible pour recevoir un paiement d’étape. Cette collaboration offrira aux patients atteints de cancer de nouvelles options de traitement spécifiques à la maladie

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la médecine de précision est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial de la médecine de précision pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux acteurs du marché :

Neon Therapeutics, Moderna, Inc., Merck & Co., Inc., Bayer AG, PERSONALIS INC., GENOCEA BIOSCIENCES, INC., F. Hoffmann-La Roche Ltd., CureVac AG, CELLDEX THERAPEUTICS, BIONTECH SE, Advaxis, Inc. ., GlaxoSmithKline plc, Bioven International Sdn Bhd, Agenus Inc., Immatics Biotechnologies GmbH, Immunovative Therapies, Bristol-Myers Squibb Company, Gritstone Oncology, NantKwest, Inc., entre autres.

