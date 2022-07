Tendances récentes et futures du marché de la biopsie liquide du cancer du sein, facteurs de croissance et principaux fabricants et prévisions 2029

Un rapport de marché à grande échelle a été conçu en tenant compte d’une demande toujours croissante et de la valeur des études de marché pour le succès des différents secteurs d’activité. Ce rapport de marché comprend de nombreux domaines de travail de l’industrie. Le rapport n’est pas seulement professionnel, il est également complet et se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, ce rapport est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et de la technologie la plus récente. Le rapport global examine également les principaux facteurs moteurs de l’industrie et les contraintes du marché qui provoquent généralement une inhibition.

Grâce à l’utilisation de diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web, des rapports annuels des sociétés et des fusions, les données et informations mentionnées dans le rapport fiable ont été recueillies. Une recherche et une analyse sur l’aperçu du marché sont effectuées en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. Ce rapport de marché est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients et des concurrents, le positionnement de la marque et le comportement des clients. De plus, le rapport d’étude de marché présente une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

Analyse et aperçu du marché :

Le marché de la biopsie liquide du cancer du sein devrait représenter 1 212,02 millions USD d’ici 2027, en expansion à un taux de 23,09% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le marché connaîtra une augmentation rapide de la capitalisation boursière dans un contexte de taux d’incidence élevé du cancer et d’augmentation des dépenses de diverses autorités et acteurs du marché sur les activités de R&D pour faire progresser la technologie de biopsie liquide.

Principaux acteurs : –

QIAGEN, GUARDANT HEALTH, INC, Johnson & Johnson Services, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Menarini Silicon Biosystems, Thermo Fisher Scientific Inc., Biocept, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., RainDance Technologies, Inc. ., Fluxion Biosciences, Inc., Cynvenio Biosystems, Inc., FOUNDATION MEDICINE, INC., Sysmex Inostics, Exosome Diagnostics, Illumina, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Marché mondial de la biopsie liquide du cancer du sein par produit (consommables, kits), biomarqueurs circulants (EV, cfDNA, ctRNA, CTC, cfRNA, autres), utilisateurs finaux (laboratoires, hôpitaux, laboratoires de médecins, laboratoires de référence, laboratoires de santé publique, instituts de recherche, Small Molecular Laboratories, Pathology Laboratories), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique), Tendances et prévisions de l’industrie à 2027

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biopsie liquide du cancer du sein

Le paysage concurrentiel du marché de la biopsie liquide du cancer du sein fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la biopsie liquide du cancer du sein.

En septembre 2019, Sysmex Inostics a annoncé le lancement des panels de biopsie liquide « SafeSEQ » pour le cancer du sein et de la tête et du cou, ainsi que la disponibilité du programme « SafeSEQ Rapid Custom Development » conçu pour l’identification et l’analyse de l’ADN tumoral circulant. Le test a été optimisé pour offrir les plus hauts niveaux de précision et de sensibilité dans différents processus de biopsie.

En mai 2019, QIAGEN a annoncé la disponibilité du « kit therascreen PIK3CA RGQ PCR » après avoir reçu l’approbation de la FDA américaine pour le diagnostic compagnon aidant à identifier les patientes atteintes d’un cancer du sein pouvant être traitées avec « PIQRAY », la thérapie étant commercialisée par Novartis. Le kit est le premier approuvé par la FDA américaine pour aider à fonder différentes décisions de traitement à l’aide d’échantillons de plasma dans une biopsie liquide.

La biopsie liquide du cancer du sein est l’investigation ou la détection de cellules tumorales dans l’échantillon de sang extrait du site cancéreux cible. L’échantillon de sang liquide est testé pour les cellules cancéreuses ou les biomarqueurs circulant dans le sang. Cette méthode de biopsie aide à identifier les biomarqueurs cancéreux à un stade précoce pour aider à de meilleurs traitements et services de soins de santé.

Les patients et les médecins augmentent leurs préférences pour différentes formes de services de soins de santé non invasifs, qu’il s’agisse de traitements ou de diagnostics. Cette tendance entraînera rapidement une expansion du marché du marché de la biopsie liquide du cancer du sein au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Avec la mise en œuvre de la biopsie liquide, l’adoption et la disponibilité de la médecine personnalisée sont très pratiques et la tendance croissante au développement de thérapies personnalisées est attendue. pour stimuler la croissance du marché.

Les préoccupations concernant les avantages cliniques associés à cette forme de diagnostic du cancer constituent une contrainte majeure pour le marché de la biopsie liquide du cancer du sein.

Ce rapport sur le marché de la biopsie liquide du cancer du sein fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché de la biopsie liquide du cancer du sein et taille du marché

Le marché de la biopsie liquide du cancer du sein est segmenté en fonction du produit, des biomarqueurs en circulation et des utilisateurs finaux. La croissance de chaque segment individuel est analysée et ces informations sont ensuite prises en compte avant de vous fournir un aperçu du marché qui peut vous aider à comprendre et à identifier vos applications principales sur le marché au sens large.

Sur la base du produit, le marché de la biopsie liquide du cancer du sein a été segmenté en consommables et kits.

Le marché de la biopsie liquide du cancer du sein a été segmenté sur la base de biomarqueurs circulants en vésicules extracellulaires (EV), ADN acellulaire (cfDNA), ctRNA, cellules tumorales circulantes (CTC), cfRNA et autres. D’autres consistent en des biomarqueurs protéiques acellulaires.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la biopsie liquide du cancer du sein a été segmenté en laboratoires, hôpitaux, laboratoires de médecins, laboratoires de référence, laboratoires de santé publique, instituts de recherche, petits laboratoires moléculaires et laboratoires de pathologie.

Analyse au niveau du pays du marché de la biopsie liquide du cancer du sein

Le marché de la biopsie liquide du cancer du sein est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, biomarqueurs en circulation et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique domineront le marché de la biopsie liquide du cancer du sein en termes de part de marché et de croissance la plus élevée au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 respectivement. La part de marché dominante de l’Amérique du Nord est due à la préférence de la région pour l’utilisation de diverses technologies de diagnostic avancées dans le cadre de la disponibilité d’infrastructures de soins de santé avancées. L’Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus élevé, les autorités se concentrant sur la réduction du fardeau des maladies liées aux soins de santé en mettant en œuvre des technologies de pointe parallèlement à l’augmentation significative de la prévalence du cancer du sein dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la biopsie liquide du cancer du sein vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la biopsie liquide du cancer du sein, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé. et leur impact sur le marché de la biopsie liquide du cancer du sein. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

