Tendances récentes et futures du marché de la bioinformatique, facteurs de croissance et principaux fabricants et prévisions 2029

Un rapport de marché à grande échelle a été conçu en tenant compte d’une demande toujours croissante et de la valeur des études de marché pour le succès des différents secteurs d’activité. Ce rapport de marché comprend de nombreux domaines de travail de l’industrie. Le rapport n’est pas seulement professionnel, il est également complet et se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, ce rapport est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et de la technologie la plus récente. Le rapport global examine également les principaux facteurs moteurs de l’industrie et les contraintes du marché qui provoquent généralement une inhibition.

Grâce à l’utilisation de diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web, des rapports annuels des sociétés et des fusions, les données et informations mentionnées dans le rapport fiable ont été recueillies. Une recherche et une analyse sur l’aperçu du marché sont effectuées en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. Ce rapport de marché est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients et des concurrents, le positionnement de la marque et le comportement des clients. De plus, le rapport d’étude de marché présente une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

Le marché mondial de la bioinformatique était évalué à 10,7 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 34,35 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La «transcriptomique» représente le plus grand segment d’applications du marché de la bioinformatique au cours de la période de prévision en raison de la forte augmentation de la préférence pour les diagnostics compagnons et les médicaments personnalisés. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés (avec analyse COVID 19) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-bioinformatics-market&PM

Principaux acteurs : –

Thermo Fisher Scientific, (États-Unis), Eurofins Scientific (Luxembourg), QIAGEN (Pays-Bas), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), Waters Corporation (États-Unis), DNASTAR (États-Unis), NeoGenomics Laboratories ( États-Unis), Perkin Elmer, Inc. (États-Unis), GENEWIZ (États-Unis) BGI (Chine), Fios Genomics (Royaume-Uni), Partek Incorporated (États-Unis), SOPHiA Genetics (Suisse), Source BioScience (Royaume-Uni) et Biomax Informatics AG ( Allemagne) entre autres.

Marché mondial de la bioinformatique, par type de produit (plateformes de séquençage, outils de gestion des connaissances, logiciels de bioinformatique), services (analyse de données, séquençage, intégration de bases de données, autres), application (médecine préventive, médecine moléculaire, génomique, développement de médicaments, transcriptomique, autres), Utilisateur final (biotechnologie médicale, universitaires, biotechnologie animale, biotechnologie agricole, biotechnologie environnementale, biotechnologie médico-légale) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Définition du marché

La bioinformatique est un domaine scientifique qui combine la biologie et les technologies de l’information pour intégrer des données biologiques à des systèmes de stockage, de diffusion et d’analyse de données afin d’aider diverses activités scientifiques, y compris la biomédecine. La gestion des données, la création de bases de données, l’entreposage de données, l’exploration de données et d’autres technologies logicielles sont utilisées en bioinformatique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Bioinformatique

Le paysage concurrentiel du marché bioinformatique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la bioinformatique.

Dynamique du marché de la bioinformatique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Besoin croissant de bioinformatique

L’augmentation du besoin de données intégrées couplée à l’augmentation de la demande de séquençage d’acides nucléiques et de protéines sont les facteurs les plus importants qui stimulent la croissance de ce marché. L’augmentation des applications de la protéomique et de la génomique devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Croissance des investissements et avancées

La découverte et le développement de médicaments et les initiatives des organisations gouvernementales et privées augmenteront encore le taux de croissance du marché de la bioinformatique à l’avenir. De plus, les investissements accrus pour la recherche et le développement dans le domaine de la bioinformatique de la part des acteurs mondiaux devraient générer des opportunités lucratives pour le marché au cours de la période de prévision.

En outre, les grands projets de séquençage et l’expansion du secteur de la santé devraient également alimenter la croissance du marché. La réduction des coûts de séquençage ainsi que les applications croissantes de la bioinformatique amortiront la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Coûts élevés de l’équipement

Les équipements bioinformatiques nécessitent généralement une expertise informatique avancée car ils manquent d’une interface conviviale adaptée. Ils disposent également de caractéristiques et de fonctionnalités avancées, entraînant des coûts élevés, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Pénurie de professionnels

De plus, le domaine de la bioinformatique nécessite des professionnels qualifiés. La pénurie de professionnels qualifiés devrait défier le marché de la bioinformatique au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la bioinformatique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact post-Covid-19 sur le marché de la bioinformatique

Le secteur de la santé a été largement touché par l’épidémie de COVID-19 . Le marché de la bioinformatique a cependant été positivement affecté en raison de la pandémie, car l’une des principales priorités est essentiellement d’étudier et de comprendre les moyens d’arrêter la propagation du virus. La bioinformatique fournit une aide essentielle à divers domaines de la recherche scientifique.

Les génomes du SRAS-CoV-2 sont généralement étudiés à l’aide du séquençage de nouvelle génération, qui fournit des informations de base sur le virus. Pour calculer ces données et améliorer la compréhension du SRAS-CoV-2, les pipelines bioinformatiques et les bases de données sur les interactions biologiques et hôte-virus sont des outils cruciaux. En conséquence, plusieurs investigations sont menées pour mieux comprendre la combinaison génétique du virus ; ces études sont aidées par la bioinformatique. L’externalisation de la bioinformatique a augmenté pendant l’épidémie dans ce contexte. Les scientifiques ont pu découvrir plusieurs informations sur le SRAS-CoV-2, allant de son identification à sa genèse (y compris son fonctionnement et sa propagation), grâce à des capacités bioinformatiques développées et améliorées.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2021, Agilent Technologies Inc. a annoncé la sortie de SureSelect Human All Exon V8 – une nouvelle conception d’exome qui comprend des informations complètes et une couverture à jour des zones codant pour les protéines de RefSeq, CCDS et GENCODE. Il comprend également le promoteur TERT et des exons difficiles à capturer que l’on ne trouve pas dans d’autres exomes. Le séquençage de routine de l’exome (Exome v8), le séquençage de la recherche clinique (v8 Clinical Plus) et la recherche translationnelle (v8 UTR Plus) sont également accessibles dans la nouvelle conception, offrant une flexibilité de contenu pour répondre aux demandes des clients.

Portée du marché mondial de la bioinformatique

Le marché de la bioinformatique est segmenté en fonction du type de produit, des services, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Plateformes de séquençage

Outils de gestion des connaissances

Logiciel de bioinformatique

Sur la base du type de produit, le marché de la bioinformatique est segmenté en plateformes de séquençage, outils de gestion des connaissances et logiciels de bioinformatique. Les plates-formes de séquençage sont sous-segmentées en plates-formes d’analyse de séquences, plates-formes d’alignement de séquences, plates-formes de manipulation de séquences, plates-formes d’analyse structurelle et autres. Les outils de gestion des connaissances sont sous-segmentés en outils de gestion des connaissances généralisés et en outils de gestion des connaissances spécialisés.

Prestations de service

L’analyse des données

Séquençage

Intégration de la base de données

Les autres

Sur la base des services, le marché de la bioinformatique est segmenté en analyse de données, séquençage, intégration de bases de données et autres.

Application

Médecine préventive

Médecine moléculaire

Génomique

Développement de médicaments

Transcriptomique

Les autres

Sur la base des applications, le marché de la bioinformatique est segmenté en médecine préventive, médecine moléculaire, génomique, développement de médicaments, transcriptomique et autres. La transcriptomique devrait enregistrer la plus forte croissance en raison de la montée en flèche de la préférence pour les diagnostics compagnons et les médicaments personnalisés.

Utilisateur final

Biotechnologie médicale

Universitaires

Biotechnologie animale

Biotechnologie agricole

Biotechnologie environnementale

Biotechnologie médico-légale

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la bioinformatique est divisé en biotechnologie médicale, universitaires, biotechnologie animale, biotechnologie agricole, biotechnologie environnementale et biotechnologie médico-légale.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-bioinformatics-market&pm

Analyse / informations régionales sur le marché de la bioinformatique

Le marché de la bioinformatique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, services, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la bioinformatique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la bioinformatique en raison des applications croissantes de la bioinformatique, du nombre croissant de collaborations entre les entreprises et les instituts de recherche, de l’augmentation du besoin de données intégrées et de l’augmentation de la croissance de la protéomique et de la génomique dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence croissante de bioinformaticiens qualifiés et formés dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la bioinformatique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la bioinformatique, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché de la bioinformatique. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bioinformatics-market?pm

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com