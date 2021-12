Amérique du Nord Mezcal marché 521,11 millions de dollars US en 2027, contre 326,09 millions de dollars US en 2019. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,4 % de 2020 à 2027. es facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent demande croissante de boissons de luxe et de qualité supérieure et Le commerce électronique deviendra un moyen pratique d’acheter des boissons alcoolisées. Pourtant, des réglementations strictes liées aux boissons alcoolisées sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la croissance du marché.

Le mezcal fait référence à un type de boisson alcoolisée distillée produite à partir de tout type d’agave. Le mot mezcal est dérivé du nahuatl mexcalli, dont le sens est agave cuit au four. Le mezcal possède une forte saveur fumée et est consommé directement au Mexique. Il peut être fabriqué à partir d’espèces d’agaves 30 et de leurs variétés. Le mezcal varie en fonction de l’agave, des fruits et des herbes utilisés lors de ses processus de fermentation et de distillation. Le mezcal n’est généralement pas mélangé avec un autre liquide pendant le temps de consommation. Parfois, il peut être servi avec des tranches d’orange et de citron avec un mélange de larves frites moulues, de piments et de sel.

Obtenez une copie échantillon de ce rapport de recherche Amérique du Nord Mezcal marché à – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00019186

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Le silence

Mezcal Vago

Pernod Ricard

Mezcal illégal

Rey Campero

Mezcal Amours

Distillateurs artisanaux

Los Danzantes

Mezcalgulroo

Wahaka

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché nord-américain du mezcal. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions de marché de Mezcal d’Amérique du Nord.

La recherche sur le marché nord-américain du mezcal se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Mezcal en Amérique du Nord en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché nord-américain du mezcal.

Commandez une copie de ce rapport d’étude de marché du mezcal en Amérique du Nord sur – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00019186

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez l’Amérique du Nord :

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

E-Mail : sales@businessmarketinsights.com

Site Web – https://www.businessmarketinsights.com

Facebook – https://www.facebook.com/businessmarketinsights/

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/