Tendances récentes du marché du chitosan, analyse approfondie, prévisions du rapport de recherche sur la taille du marché jusqu’en 2027

Le chitosane est un polysaccharide linéaire, qui est extrait en traitant les carapaces de chitine des crevettes et d’autres crustacés avec une substance alcaline, comme l’hydroxyde de sodium. Le chitosane a plusieurs utilisations commerciales et biomédicales possibles. Le chitosane est largement utilisé dans les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, l’industrie alimentaire et des boissons, les produits de soins personnels et l’agriculture.

Le chitosane est utilisé dans l’agriculture pour le traitement des semences ainsi que comme biopesticide, aidant les plantes à combattre les infections fongiques. Dans les industries des boissons, en particulier dans la vinification, le chitosane peut être utilisé comme agent de collage et contribue en outre à prévenir la détérioration. À des fins médicinales, le chitosane est très utile dans les bandages pour diminuer les saignements et comme agent antibactérien. Le chitosan peut en outre être extrait de champignons, qui sont considérés comme du chitosan végétalien.

Le marché étudié dans la région nord-américaine devrait croître au TCAC le plus élevé de 11,7 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché du chitosane dans cette région est principalement attribuée à l’énorme et facile disponibilité des matières premières nécessaires à la production de chitosane, ainsi qu’à la présence d’acteurs de premier plan sur le marché mondial. La région est également dominée par la présence d’un certain nombre de fabricants de chitosan tels que FMC Corporation et d’autres qui propulsent la croissance du marché. La prise de conscience croissante de la santé des consommateurs mondiaux a encore facilité l’adoption de produits riches en protéines et en fibres dans la région.

Le chitosane est un matériau naturel principalement extrait des squelettes externes des carapaces de crabes, de crevettes et de homards. Il est reconnu comme un biomatériau polyvalent en raison de sa non-toxicité, de sa biodégradabilité, de sa faible allergénicité et de sa biocompatibilité. En raison de ces propriétés, il est utilisé dans un large éventail d’applications, notamment l’alimentation et les boissons, la médecine et la pharmacie, les cosmétiques, le traitement de l’eau et l’agrochimie. En raison de sa caractéristique tangible d’adsorption, le chitosane s’est trouvé une place importante dans le traitement de l’eau pour adsorber les métaux, les substances toxiques, le fer et d’autres impuretés provenant des eaux usées.

Le marché du chitosane, basé sur la source, est segmenté en crevettes, crevettes, insectes, crabes et autres. Le segment des crevettes représentait la plus grande part du marché mondial du chitosane en 2018 ; cependant, le segment du crabe devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Le chitosane est principalement extrait des crevettes, en particulier des crevettes du Pacifique. Pour la production de chitosane, les crevettes sont séchées au soleil pendant deux jours, ce qui rend les carapaces de crevettes croustillantes.

