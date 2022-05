Tendances récentes du marché des suppléments pour chats, analyse approfondie, prévisions du rapport de recherche sur la taille du marché jusqu’en 2028

Les suppléments pour chats sont recommandés pour que les chats fournissent une nutrition adéquate et maintiennent leur santé. Les suppléments pour chats sont également recommandés par le vétérinaire si le chat est malade. Il existe différents types de suppléments pour chats disponibles sur le marché, tels que les vitamines et minéraux généraux, les acides gras essentiels et les suppléments probiotiques.

Une variété de suppléments monovitaminés ou multivitaminés sont disponibles pour les chats. La plupart des suppléments pour chats contiennent toutes les vitamines et minéraux nécessaires dont un chat a besoin. Les acides gras oméga-3 et les acides gras oméga-6 sont ajoutés dans les suppléments pour chats pour leur capacité à garder le pelage du chat brillant et à prévenir la perte de poils. Ils protègent également le système immunitaire, le foie, les yeux, le cerveau et les articulations des chats. Et, tout comme chez les humains, les acides gras oméga-3 améliorent la santé cardiaque et combattent l’hypercholestérolémie.

La liste des entreprises :

1. Ark Naturals

2. Bayer

3. Société de science alimentaire

4. Produits Manne Pro

5. Nestlé Purina

6. MAINTENANT Aliments

7. Laboratoires Nutramax

8. Vétoquinol

9. Virbac

10. Zoétis

Le marché mondial des suppléments pour chats est segmenté en fonction du type et du canal de distribution. Sur la base du type, le marché des suppléments pour chats est segmenté en soins oculaires, soins dentaires, santé digestive, santé des allergies et du système immunitaire, soins des hanches et des articulations, nutrition générale et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarché, magasin de soins pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, boutique en ligne et autres.

Le marché des suppléments pour chats a connu une croissance significative en raison de facteurs tels que l’augmentation de la population de chats de compagnie dans les pays développés et en développement tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Australie et la Chine. De plus, la sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux de compagnie à la santé de leurs chats offre d’énormes opportunités de marché aux principaux acteurs du marché. Cependant, la moindre sensibilisation des consommateurs à la disponibilité des suppléments pour animaux de compagnie dans les pays en développement tels que le Brésil, l’Argentine et l’Inde devrait entraver la croissance globale du marché des suppléments pour chats.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des suppléments pour chats. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

