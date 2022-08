Tendances récentes du marché des services d’évaluation, croissance future, analyse de l’industrie, perspectives, perspectives, part et rapport sur les prévisions 2030

La du marché mondial des services d’évaluation a atteint 12,32 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 7,3 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le nombre croissant de concours et de certifications et le besoin croissant d’évaluation des compétences pour accroître l’employabilité sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des services d’évaluation.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des services d’évaluation ajouté par Emergen Research est une étude approfondie de l’industrie et comprend une étude de plusieurs facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché. Le rapport est formulé en tenant compte des politiques gouvernementales, du paysage du marché, des technologies, des risques du marché, des opportunités et des défis auxquels le marché est confronté. Le rapport analyse en outre les données historiques, les tendances actuelles et futures du marché, les développements technologiques récents, les principaux concurrents et la bifurcation régionale.

La nécessité croissante parmi les organismes chargés de la concurrence associés à des tests tels que le TOEFL et le PAPI 3 de s’inscrire à des entreprises spécialisées dans la conduite d’examens et la propension croissante de divers secteurs à opter pour des tests en ligne sur ordinateur sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial. L’accent mis sur le développement professionnel par le biais de services d’évaluation aide les employés à développer leurs compétences et à améliorer leurs performances. Ces services sont utilisés dans le cadre de la formation pour accueillir les nouveaux employés, éduquer les employés actuels et transmettre de nouvelles compétences pour le même travail, et promouvoir les employés à des postes nécessitant des compétences différentes.

Le rapport couvre les revenus historiques et le volume des ventes, et les données sont ensuite validées pour fournir une estimation prévisionnelle du marché de la taille du marché et des chiffres des ventes pour les régions clés ainsi que les types et applications d’utilisateur final. De plus, le rapport inclut également des facteurs macroéconomiques et des politiques réglementaires relatives à l’industrie des services d’évaluation pour l’évaluation et l’analyse prédictive.

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que les profils de produits, les capacités de production, les produits/services, l’analyse des prix, les marges bénéficiaires et les développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Korn Ferry, Pearson Education Inc., Aon Plc, TeamLease, Development Dimensions International, Inc., Mercer LLC, PSI Services LLC, Hogan Assessments, Talent Plus Inc. et IBM Corporation.

Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Segmentation régionale :

sur la base de la répartition géographique, le secteur des services d’évaluation est segmenté en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. L’analyse régionale du marché Services d’évaluation donne un aperçu des régions qui devraient détenir la plus grande part du marché. En outre, le rapport fournit des données précieuses sur la distribution, la production, les habitudes de consommation, les exportations/importations et le rapport entre l’offre et la demande.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des services d’évaluation en fonction du type de produit, du type de service, du support, des secteurs et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Test psychométrique Tests d’

aptitude Tests

codage

Autres

Type de service Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Services d’évaluation à l’entrée Services d’évaluation du

recrutement et de la promotion Évaluation de la

certification Service d’évaluation

préalable à l’emploi Service d’évaluation du

développement

Perspectives moyennes (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

ligne en

hors

(revenus, milliards USD ; 2019-2030)

12e

l’enseignement supérieur

entreprise

Gouvernement

maternelle à

