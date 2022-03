Tendances récentes du marché des protéines de pois, analyse approfondie, prévisions du rapport de recherche sur la taille du marché jusqu’en 2027

La protéine de pois est obtenue à partir de pois cassés verts et jaunes et est principalement utilisée pour fabriquer de la poudre de protéines. Il sert souvent de base dans les aliments emballés comme les hamburgers végétariens, la mayonnaise végétalienne et remplace même les produits laitiers dans certaines crèmes glacées et le lait. La protéine de pois est une excellente source de fer. Il est ajouté dans les produits alimentaires tels que les smoothies et les shakes pour augmenter la teneur en protéines et convient également parfaitement à presque tous les régimes car il est naturellement végétalien et hypoallergénique. La protéine de pois contient neuf acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas produire. Le marché des protéines de pois croît à un rythme important en raison de facteurs tels qu’une meilleure conscience de la santé, de multiples avantages pour la santé et une demande accrue d’alternatives aux protéines de viande.

De plus, des facteurs tels que la tendance à une vie saine utilisant des protéines de pois dans divers produits, une augmentation constante des industries de l’alimentation et des boissons, une demande accrue d’aliments biologiques et des innovations dans les produits à base de protéines ont complété la croissance du marché mondial des protéines de pois. Le nombre croissant de consommateurs à la recherche d’étiquettes plus simples, d’un bon goût et de sources de protéines alternatives pour résoudre des choix nutritionnels personnalisés, ce qui peut à son tour accélérer la croissance du marché des protéines de pois.

En 2018, l’Amérique du Nord dominait le marché mondial des protéines de pois avec une part de marché la plus élevée. Une augmentation de l’importance d’un régime flexitarien parmi la plupart de la population dans des pays comme les États-Unis en raison des préoccupations croissantes concernant les maladies cardiovasculaires associées à la consommation de viande rouge devrait stimuler la croissance du marché des protéines de pois dans la région. De plus, une prise de conscience accrue des effets néfastes des aliments contenant du gluten et du lactose stimule également la croissance du marché dans la région.

La présence d’installations de fabrication et de production de viande augmente l’utilisation de la protéine de pois comme agent améliorant la texture dans la transformation de la viande. La protéine de pois est largement utilisée dans la production de plusieurs articles de boulangerie, de confiserie et de boissons. Par conséquent, une augmentation de la demande des industries de l’alimentation et des boissons a propulsé la demande de protéines de pois en Amérique du Nord.

La tendance au véganisme a connu une augmentation substantielle ces dernières années en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment l’anxiété générale concernant les effets néfastes de l’industrie de la viande sur l’environnement, le traitement contraire à l’éthique des animaux de ferme et les effets délétères des produits à base de viande sur le Santé humaine. L’acceptation croissante du véganisme, l’intérêt croissant pour le véganisme et les innovations dans les aliments végétaliens ont alimenté la demande de produits à base de plantes, y compris les protéines de pois. Dans le but de répondre aux besoins quotidiens en protéines provenant de sources végétales, une importante base de population végétalienne et végétarienne s’est tournée vers les suppléments de protéines de pois en raison de leurs divers avantages pour la santé par rapport aux autres protéines végétales.

