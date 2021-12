Tendances récentes du marché des films de paillis biodégradables, analyse approfondie, rapport de recherche sur la taille du marché prévu jusqu’en 2028

Ce rapport sur le marché des films de paillis biodégradables est également doté d’une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière. de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Peu de noms d’organisations de premier plan sont répertoriés ici – BASF SE, Kingfa., BioBag International AS, RKW Group, AB Rani Plast Oy., Novamont SpA, RPC bpi group, Yifan Pharmaceutical Co., Ltd, AEP Industries Inc., Grupo Armando Alvarez, Dow, Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Industry Co., Ltd., Dubois Agrinovation, Robert Marvel Plastic Mulch LLC., Groupe BARBIER, Saurya Poly Pack parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Voyons pourquoi le rapport mérite d’être considéré-

Le marché des films de paillis biodégradables augmentera à un taux de 7,93 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. La demande croissante de films de paillis biodégradables à des fins agricoles est un facteur essentiel du marché des films de paillis biodégradables.

Le film de paillis biodégradable est le matériau obtenu à partir de plantes et d’animaux qui est généralement utilisé pour l’entretien du sol, pour arrêter la contamination du sol et le contrôle des mauvaises herbes. Ils réduisent le niveau d’herbicides dans les fermes. De nos jours, ils sont largement utilisés dans la production végétale, qui est le principal facteur alimentant la croissance de ce marché. On s’attend à ce qu’en raison de la demande croissante d’aliments de qualité dans le monde ; Le marché du paillis biodégradable va considérablement se développer.

L’augmentation des effets néfastes du paillage inorganique est le principal facteur d’escalade de la croissance du marché, ainsi que des réglementations gouvernementales strictes en hausse, une recherche et des investissements croissants de la part de nombreuses organisations, une demande croissante d’applications en serre couplée à des préoccupations environnementales croissantes concernant les homologues synthétiques et une population croissante couplée à une agriculture en recul. Les terres en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation rapides sont les principaux facteurs, parmi d’autres, qui propulsent la croissance du marché des films de paillis biodégradables. De plus, les progrès importants et croissants sur les marchés nouveaux et émergents, les innovations croissantes dans les films de paillis et l’utilisation accrue de films dégradables dans le monde entier créeront de nouvelles opportunités pour le marché des films de paillis biodégradables au cours de la période de prévision 2021-2028.

Réalise une segmentation globale du marché du FILM DE PAILLAGE BIODÉGRADABLE : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par type de matière première (amidon, acide polylactique (PLA), polyhydroxyalcanoate (PHA), amidon mélangé avec un copolymère aliphatique d’acide polylactique (CPLA), autres),

Plastiques biodégradables (amidon thermoplastique (TPS), copolyesters aliphatiques-aromatiques (AAC), mélanges maîtres à dégradation contrôlée),

Application (oignons, cultures de fraises, fleurs et plantes, tomate, autres), ventes de canaux (B2B, B2C)

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des films de paillis biodégradables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

