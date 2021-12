Tendances récentes du marché des équipements de traitement des confiseries, analyse approfondie, rapport de recherche sur la taille du marché prévu jusqu’en 2026

Ce marché de l’ équipement de confiserie traitement r APPORT apporte également une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basé sur une série d’objectifs d’une organisation comme le profilage, les grandes lignes de produits, la quantité de la production, les matières premières nécessaires, et la crise financière santé de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Peu de noms d’organisations de premier plan sont répertoriés ici – Buhler AG, ALFA LAVAL, JBT, Robert Bosch GmbH, GEA Group Aktiengesellschaft, Candy Worx, Tanis Confectionery, Caotech Grinding Technology, SELMI GROUP, Royal Duyvis Wiener BV, Baker Perkins, Loynds, Latini – Hohberger Dhimantec, Hacos NV, Heat and Control, Inc., SOLLICH KG, Aasted ApS, BCH LTD et autres.

L’équipement de traitement des confiseries est utilisé pour produire les produits de confiserie tels que les chewing-gums, les bonbons durs, les confiseries molles et les bonbons et gelées. La confiserie au sens large désigne la conservation des préparations de viande sucrée sous forme de caramels, de chocolat, de produits transformés à base de cacao, de bonbons et de confiseries indiennes traditionnelles. Différents types d’équipements sont nécessaires dans le processus de production de confiseries pour différents processus. Selon un article publié en 2017 dans le Brandon Gaille, environ 50% des ventes au détail de chocolat à travers le monde ont lieu sur le continent européen.

Ce rapport couvre également l’impact de COVID-19 sur le marché mondial. La pandémie causée par le coronavirus (COVID-19) a affecté tous les aspects de la vie dans le monde, y compris le secteur des affaires. Cela a entraîné plusieurs changements dans les conditions du marché.

Par produits finis (bonbons durs, chocolats, confiseries molles, chewing-gums, bonbons gélifiés et gelées, autres),

Type de produit (équipement de pesage et de dissolution, mélangeurs, mélangeurs, coupeurs, équipement thermique, équipement de trempe, équipement de formage et de dépôt, équipement de refroidissement, équipement d’extrusion, équipement de revêtement, équipement de laminage, autres),

Mode de fonctionnement (semi-automatique, automatique),

Application (pesage et dosage, mélange et raffinage, conchage, trempe, enrobage, moulage, refroidissement, décoration, autres)

Le rapport ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT DE CONFISERIE couvre les parts de marché pour le monde, l’ Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

En avril 2019, Buhler AG a introduit des solutions prêtes pour la chaîne de blocs, ce qui est bénéfique pour fournir une technologie de pointe pour augmenter les normes de sécurité alimentaire et augmenter l’efficacité de la production. Cela contribuerait à améliorer la clientèle de l’entreprise.

En avril 2017, Buhler AG a utilisé les services numériques, la technologie robotique et les technologies IoT pour une efficacité significative pour la « Smart Chocolate Factory ». Cette avancée technologique augmente la productivité et une plus grande cohérence dans la qualité des produits.

En octobre 2016, JBT a acquis Cooling and Applied Technologies (CAT), Inc. Cette acquisition de CAT a contribué à augmenter le chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions de dollars et a également ajouté une gamme de produits hautement spécialisée dans les refroidisseurs, la marinade, l’injection, le pesage, systèmes de réfrigération et de congélation pour l’industrie avicole. Cette stratégie contribuerait à l’expansion de l’entreprise.

Quelle sera la taille du marché en 2026 et quel sera le taux de croissance ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Qu’est-ce qui motive Global Confisery Processing Equipment ?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs dans l’espace mondial des équipements de traitement de confiserie ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du Global Équipement de traitement de confiserie ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du Global Équipement de traitement de confiserie ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Équipement de traitement de confiserie ?

