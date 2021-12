Tendances récentes du marché des boissons gazeuses artisanales, analyse approfondie, rapport de recherche sur la taille du marché prévu jusqu’en 2028

Le soda artisanal est une boisson gazeuse aromatisée largement classée dans les boissons gazeuses. Le soda artisanal relève principalement de l’arôme non traditionnel des boissons gazeuses pour attirer de nombreux consommateurs à la recherche d’alternatives. Le marché des sodas artisanaux a connu une forte croissance ces dernières années, avec des marques de distributeur avec des acteurs locaux dominant le marché dans le monde entier.

Au cours de la période de prévision, le marché des sodas artisanaux devrait maintenir un taux de croissance aussi substantiel. Le marché des sodas artisanaux devrait être tiré par la population croissante de jeunes dans la région avec une part élevée de la population de jeunes et son positionnement sur le marché comme alternative à l’offre monotone de boissons non alcoolisées à l’échelle mondiale.

La liste des entreprises

1. Appalachian Brewing Co.

2. Boylan Bottling Co.

3. Crooked Beverage Co.

4. Jones Soda Co.

5. PepsiCo, Inc.

6. Reed’s Inc.

7. SIPP eco boisson co., Inc.

8. La société Coca-Cola

9. The Original Craft Soda Company

10. Compagnie du pavot sauvage

Le marché mondial des boissons gazeuses artisanales est segmenté en fonction de la nature, du format d’emballage et du canal de distribution. Sur la base de la nature, le marché des boissons gazeuses artisanales est segmenté bio et conventionnel. Le marché des boissons gazeuses artisanales sur la base du format d’emballage est classé en verre, P.E.T, sachets et canettes. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des boissons gazeuses artisanales est divisé en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, magasins en ligne et autres.

Le marché des boissons gazeuses artisanales a connu une croissance significative en raison de facteurs tels que la demande croissante d’offres alternatives sur les marchés matures monotones. En outre, les étiquettes propres et les sources biologiques devraient stimuler le marché des sodas artisanaux en raison de la demande croissante des acheteurs éthiques du monde entier. Le changement de préférence des consommateurs des boissons riches en sucre vers les boissons à faible teneur en sucre ou à teneur moyenne en calories, ainsi que le choix du soda artisanal comme substitut opérationnel aux boissons alcoolisées, devraient favoriser la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Cependant, diverses réglementations alimentaires peuvent entraver la croissance du marché des boissons gazeuses artisanales. Néanmoins, avec la croissance constante de l’industrie de la transformation des aliments et de l’industrie des boissons, les acteurs du marché ont des opportunités d’investir sur ce marché. Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des boissons gazeuses artisanales. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

