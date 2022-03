Tendances récentes du marché de la transformation des graines oléagineuses, analyse approfondie, prévisions du rapport de recherche sur la taille du marché jusqu’en 2028

Les graines oléagineuses sont des cultures à haute valeur économique qui sont utilisées pour l’extraction de diverses huiles telles que l’huile d’arachide, l’huile de soja, l’huile de coton, l’huile de colza et autres. Ces huiles sont largement utilisées dans différentes industries telles que l’alimentation et les boissons, le biodiesel, les produits pharmaceutiques et autres. L’extraction de l’huile des graines oléagineuses est réalisée par deux techniques : l’extraction chimique et l’extraction mécanique. L’extraction chimique du pétrole implique divers solvants et enzymes, tandis que l’extraction mécanique implique différents équipements et presses mécaniques.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la transformation des oléagineux avec une segmentation détaillée du marché par type de traitement, type d’oléagineux et application. Le marché mondial de la transformation des graines oléagineuses devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la transformation des graines oléagineuses et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. Archer Daniels Midland Company Bunge Limited

2. Cargil

3. Wilmar International Ltd.

4. Richardson International Limited

5. Louis Dreyfus Company B.V.

6. CHS inc.

7. Traitement agricole inc.

8. Société ITOCHU

9. GROUPE EFKO

La consommation croissante de pétrole dans divers secteurs et la sensibilisation croissante aux ressources énergétiques durables sont les principaux facteurs de croissance du marché. De plus, l’importance croissante des huiles végétales dans les applications alimentaires et non alimentaires en raison de divers avantages sous-jacents est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler la demande de pétrole au cours de la période de prévision. Les fabricants adoptent des technologies émergentes pour accélérer le processus de production et minimiser la génération de déchets. Ce facteur devrait créer des opportunités de croissance potentielles pour les nouveaux entrants et les entrepreneurs dans les années à venir.

Le marché mondial de la transformation des oléagineux est segmenté en type de traitement, type d’oléagineux et application. Par type de transformation, le marché de la transformation des graines oléagineuses est divisé en extraction chimique et extraction mécanique. Par type d’oléagineux, le marché de la transformation des oléagineux est divisé en soja, tournesol, coton, colza et autres. Par application, le marché de la transformation des graines oléagineuses est divisé en aliments et boissons, aliments pour animaux et industriel.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la transformation des graines oléagineuses du côté de la demande et de l’offre. En outre, il évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud, après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la transformation des oléagineux dans ces régions.

