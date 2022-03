Tendances positives du marché des résines photosensibles, principaux acteurs, analyse des parts et prévisions jusqu’en 2027

Reports and Data a récemment publié un nouveau rapport intitulé « Global Positive Photoresist Market Forecast to 2027 »qui offre une évaluation approfondie du scénario et de la dynamique actuels du marché ainsi qu’un impact complet de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie des matériaux et des produits chimiques. Le rapport fournit une vue panoramique du marché et des informations qui aideront à formuler des décisions commerciales meilleures et éclairées. Le rapport examine également en détail les principaux facteurs influençant la croissance du marché. Le rapport fournit une analyse complète des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance sur le marché, ainsi qu’une analyse complète des principales entreprises opérant sur le marché. Tous les résultats et données ont été recueillis grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies avec une validation supplémentaire par des experts de l’industrie, des professionnels et des analystes de recherche.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent :

JSR

DowDuPont

Shin-Etsu Chemical

Fujifilm Electronics

Sumitomo Chemical

Merck

Allresist

Avantor Performance Materials

Microchemicals

Toyo Ink

Chimei

TOK

NSCC

LG Chemical

DNP

Daxin

Aperçu du marché :

L’augmentation de l’inclinaison des consommateurs vers la durabilité et donc la considération de produits basés sur des critères tels que la circularité et l’empreinte carbone devraient changer les tendances du marché des matériaux et des produits chimiques au cours des prochaines années. L’inquiétude croissante des consommateurs concernant les émissions de carbone a incité les acteurs de l’industrie à investir dans les énergies renouvelables, la décarbonisation des transports et l’efficacité énergétique. Ces tendances devraient avoir un impact significatif sur les marchés finaux de la chimie, notamment dans la construction et l’automobile.

L’attention croissante des entreprises de matériaux et de produits chimiques sur l’adoption de technologies de décarbonisation, le réexamen de leurs actifs et la diversification des hydrocarbures dans une certaine mesure favorisera la croissance du marché mondial des photorésist positifs au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel :

le rapport fournit une évaluation approfondie des principales entreprises opérant dans l’industrie des matériaux et de la chimie afin d’offrir un meilleur aperçu du scénario de concurrence aux niveaux régional et mondial.

L’augmentation de la concurrence sur le marché mondial a conduit à une innovation croissante et à des avancées technologiques dans le secteur des matériaux et des produits chimiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de l’environnement. Les acteurs de l’industrie sur le marché Photoresist positif adoptent la stratégie d’intégration en aval pour répondre à la demande croissante de produits, tout en s’adaptant aux tendances de durabilité et pour se développer sur le marché mondial.

Segmentation du marché mondial des résines photosensibles positives :

par types :

7μm – 2,1μm

4μm – 4,2μm

8μm – 15,0μm

8μm – 24,5μm

par applications :

LCD

circuits imprimésBoards

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord

Amérique latine

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

