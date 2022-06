Tendances, part, taille, demande, application, croissance et portée future du marché des applications de fitness en Europe

Le rapport d’activité sur le marché des applications de fitness en Europe fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Le rapport gagnant a été encadré avec l’utilisation appropriée d’outils tels que l’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter.

Le marché européen des applications de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 24,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 7 290,48 USD millions d’ici 2028. Le nombre croissant de maladies chroniques, la population gériatrique, la sensibilisation croissante à la détection précoce et au traitement des maladies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Calmes

Fitbit LLC.

Espace de tête inc.

MyFitnessPal, Inc.

Strava, Inc.

« RUNTASTIC GMBH »

Freeletics GmbH

AllTrails, LLC

Durée de vie AB

FITNESS22 LTD

komoot

AZUMIO

Technologie de première main inc.

YAZIO.

Google

Jéfit, Inc.

STRONG FITNESS PTE LTD.

ASICS DIGITAL, INC.

Groupe de remise en forme Leap

FITNOTES

L’application Fitness est définie comme une application pouvant être téléchargée sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il peut être disponible sur deux plates-formes différentes, notamment les systèmes d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de santé sont disponibles sur tablettes et appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations associées à la santé via leurs appareils et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, notamment des applications de gestion des soins, des applications de surveillance des signes vitaux, des applications de santé et de bien-être, des applications de santé des femmes, des applications de gestion des médicaments, des applications de conseil, entre autres.

Le rapport sur le marché des applications de fitness fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des applications de fitness en Europe

Le marché européen des applications de fitness est classé en huit segments notables en fonction du produit, du type, de l’application, du domaine thérapeutique, du système d’exploitation, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché européen des applications de fitness est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil et autres. En 2021, les applications de santé et de bien-être devraient dominer le marché car avec l’émergence de COVID-19, la sensibilisation à la santé et à la forme physique a été portée à un niveau significatif.

Sur la base du type, le marché européen des applications de fitness est segmenté en applications connectées et en appareils intégrés. En 2021, le segment des applications connectées devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des start-ups et de la pénétration de la technologie dans la vie des gens.

Sur la base de l’application, le marché européen des applications de fitness est segmenté en entraînement, suivi, jeux de fitness et autres. En 2021, le segment du suivi devrait dominer le marché car il enregistre la forme physique et l’activité régulières préférées par les gens.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché européen des applications de fitness est segmenté en cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, respiratoire, audiologie, troubles du sommeil, nutrition et autres. En 2021, la nutrition devrait dominer le marché en raison de la prise de conscience croissante de l’importance d’une bonne nutrition et d’un régime alimentaire équilibré.

Sur la base du système d’exploitation, le marché européen des applications de fitness est segmenté en iOS, Android et Windows. En 2021, le segment IOS devrait dominer le marché en raison des fonctionnalités fournies par les systèmes IOS et de la demande croissante d’iPhone dans la société.

Sur la base du mode d’achat, le marché européen des applications de fitness est segmenté en abonnement et sans abonnement. En 2021, le segment basé sur l’abonnement devrait dominer le marché car il fournit des plans personnalisés, des routines d’entraînement et des informations fiables.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des applications de fitness est segmenté en fournisseurs, soins de santé à domicile et autres. En 2021, le segment des prestataires devrait dominer le marché en raison d’une augmentation du nombre de centres de santé dans le monde.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des applications de fitness est segmenté en distributeur tiers et en appel d’offres direct. En 2021, le segment des distributeurs tiers devrait dominer le marché européen des applications de fitness car les distributeurs tiers sont facilement accessibles aux consommateurs.

Analyse au niveau du pays du marché des applications de fitness

Le marché des applications de fitness est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur le produit, le type, l’application, le domaine thérapeutique, le système d’exploitation, le mode d’achat, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des applications de fitness sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et le reste de l’Europe. L’Allemagne dans la région Europe devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des maladies chroniques et du vieillissement de la population.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.