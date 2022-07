Tendances, opportunités et défis de croissance actuels du marché des engrais azotés d’ici 2026

Le marché mondial des engrais azotés a atteint une valorisation de 69 milliards USD en 2018 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Ce rapport sur le marché des engrais azotés comprend tous les facteurs vitaux tels que la taille, la part, la demande, le TCAC, les bénéfices bruts, les revenus et les revenus pour évaluer la montée en puissance de l’industrie à l’avenir. Il évalue les données recueillies au cours des dernières années 2016 et 2017 pour donner une vue d’ensemble des tendances et prédit l’essor possible de l’industrie au cours des années 2019 à 2026 tout en considérant 2018 comme année de référence.

L’azote augmente le taux de croissance et le développement des plantes, y compris la couleur et la texture des plantes. Ainsi, les engrais azotés sont largement utilisés dans le monde. Les engrais azotés sont fabriqués à partir d’ammoniac selon le procédé Haber-Bosch. Les autres composants comprennent le fumier animal et le compost, entre autres. La demande substantielle d’engrais azotés provient du secteur agricole. Comme les besoins en nourriture ne diminueront jamais, les besoins en engrais azotés continueront de croître. La demande d’approvisionnement alimentaire à travers le monde est le principal moteur du marché des engrais azotés. Les avantages associés aux engrais azotés, tels qu’une productivité plus élevée et un rendement ultérieur par rapport aux autres engrais, stimulent également la demande d’engrais azotés.

En raison de l’inclinaison croissante vers les aliments biologiques, qui sont produits sans aucun composant chimique et sont principalement produits à l’aide de composants naturels ou de biofertilisants, cela pourrait entraver la croissance dans les années à venir. L’utilisation intensive d’engrais azotés a créé des effets néfastes sur l’environnement. Il peut affecter le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines en raison de la dispersion de l’utilisation des minéraux. De plus, seule une fraction des engrais azotés est convertie en azote, et la plus grande partie s’accumule dans le sol. Dans l’ensemble, la fluctuation des matières premières nécessaires et les préoccupations sanitaires et environnementales sont les principaux freins à la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché mondial des engrais azotés :

Yara International ASA

CF Industries Holdings Inc.

PJSC Togliattiazot

Nutrien Ltd.

Groupe EuroChem

Segmentation du marché basée sur Type Outlook :

Urée

Nitrate de calcium et d’ammonium (CAN)

Nitrate d’ammonium

Sulfate d’ammonium

Ammoniac

Les autres

Perspectives d’application :

Grains et Céréales

Légumineuses et graines oléagineuses

Fruits et légumes

Gazon et plantes ornementales

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial des engrais azotés au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des engrais azotés?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des engrais azotés au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

