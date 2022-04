Tendances, opportunités, échelle et segment du marché mondial de l’analyse de périphérie jusqu’en | Cisco, Oracle, SAP, SAS Institute, Apigee Corporation, Predixion Software

Ce rapport contient des contributions de consultants commerciaux qui peuvent aider les acteurs clés à économiser leur temps de la moitié de l’analyse intérieure. le rapport fournit en outre une analyse approfondie du marché en raison des facteurs qui influencent également le consommateur en tant qu’entreprise vers cette méthode. L’étude comprend également les principaux développements stratégiques du marché, les lancements de nouveaux produits, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale.

Ce rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Le marché de l’analyse de périphérie devrait croître à un TCAC de 31,55 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché de l’analyse de périphérie fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impacts sur la croissance du marché.

Dynamique du marché :

Ensemble d’informations qualitatives comprenant l’analyse PESTEL, le modèle des cinq forces de PORTER, l’analyse de la chaîne de valeur et les facteurs macroéconomiques, le cadre réglementaire ainsi que le contexte et la vue d’ensemble de l’industrie.

Méthodologie de recherche Global Edge Analytics

Data Bridge Market Research présente une image détaillée du marché par le biais de l’étude, de la synthèse et de la sommation de données provenant de plusieurs sources. Les données ainsi présentées sont complètes, fiables et le résultat de recherches approfondies, à la fois primaires et secondaires. Les analystes ont présenté les différentes facettes du marché en mettant particulièrement l’accent sur l’identification des principaux influenceurs de l’industrie.

Principaux moteurs et contraintes de l’industrie Edge Analytics

La demande croissante de médecine personnalisée devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché Edge Analytics.

La numérisation des essais cliniques permet le traitement sous différentes formes de volumineuses données relatives aux patients. Ces données sont utilisées par les sociétés pharmaceutiques pour améliorer l’efficacité de l’exécution des essais.

La demande croissante de données de qualité devrait stimuler la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels que la demande croissante de médicaments personnalisés, l’adoption croissante de nouvelles technologies dans la recherche clinique, la recherche et le développement croissants, la promotion de l’externalisation et l’augmentation de la prévalence des maladies stimuleront le marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Edge Analytics

Le paysage concurrentiel du marché de l’analyse de pointe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’analyse de pointe.

Segmentation du marché couvert par la recherche :

Par Composant (Solutions et Services),

Type (Analyse descriptive, analyse prédictive, analyse prescriptive et analyse diagnostique),

Application métier (Marketing, Ventes, Opérations, Finance et Ressources humaines),

Modèle de déploiement (sur site et sur le cloud),

Vertical (santé et sciences de la vie, banque, services financiers et assurances, fabrication, vente au détail et biens de consommation, informatique et télécommunications, transport et logistique, médias et divertissement, énergie et services publics, gouvernement et défense, voyages et hôtellerie et autres),

Analyse au niveau du pays du marché Edge Analytics

Le marché Edge Analytics est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, composant, type, applications commerciales, modèle de déploiement et vertical, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, Russie, reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, EAU , Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique dominera le marché de l’analyse de périphérie, car les fournisseurs mondiaux investissent sur le marché pour améliorer la solution globale d’analyse de périphérie qui est proposée pour garantir une analyse des données à faible coût et à temps.

Les principaux acteurs clés du marché Edge Analytics couvert sont :

Cisco, Oracle, SAP SE, SAS Institute, Apigee Corporation, Predixion Software, AGT International Inc, Foghorn Systems, CGI Group Inc., Analytic Edge, Prism Tech, Bit Stew Systems, Bright Wolf, Camgian Microsystems, CyberLightning, Eurotech, Falkonry, Flowthings.io, Intel, Kepware Technologies parmi

Comment le rapport aidera-t-il les nouvelles entreprises à planifier leurs investissements sur le marché Edge Analytics ?

Le rapport d’étude de marché Global Edge Analytics classe le spectre concurrentiel de cette industrie de manière détaillée. L’étude affirme que la portée concurrentielle s’étend sur les entreprises de .

Le rapport mentionne également des détails tels que la rémunération globale, les chiffres de vente des produits, les tendances des prix, les marges brutes, etc.

Des informations sur la zone de vente et de distribution ainsi que les détails de l’entreprise, tels que l’aperçu de l’entreprise, le portefeuille d’acheteurs, les spécifications du produit, etc., sont fournis dans l’étude.

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances des produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie Edge Analytics

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4 : Marché Edge Analytics, par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

Présentation de l’entreprise

Données financières

Paysage de produits

Perspective stratégique

Analyse SWOT

