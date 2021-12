Tendances, moteurs, contraintes, opportunités et perspectives du marché des PC industriels 2021-2028

La recherche et l’analyse menées dans Industrial PC Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très claire de l’environnement commercial et de l’industrie des PC industriels. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des PC industriels est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des PC industriels aide à fournir la plate-forme pour exécuter un logiciel d’automatisation pour surveiller et contrôler les processus, les applications et également une assistance en temps réel. Il nécessite généralement des unités d’affichage et de commande pour les dispositifs d’automatisation en production.

Les différences entre les PC industriels et les PC grand public autres que la réception, le stockage et le traitement des données sur les commandes de l’algorithme défini se situent en termes de robustesse, de fiabilité, de performances, de compatibilité, d’évolutivité et de disponibilité à long terme, pour un traitement plus rapide, dual core ou des processeurs quad core sont utilisés.

Les PC industriels sont pris en compte pour diverses raisons, telles que la robustesse, la fiabilité, les performances, la compatibilité, l’évolutivité et la disponibilité à long terme. Pour un traitement plus rapide, des processeurs dual core ou quad core sont utilisés et d’autres outils. De plus, les PC industriels sont nécessaires pour les systèmes logistiques, l’acquisition de données, le traitement d’images et la mise en réseau en raison de ses propriétés d’efficacité, de vitesse et de fiabilité pour l’automatisation du système.

Le marché mondial des PC industriels devrait enregistrer un TCAC sain de 6,4% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Analyse concurrentielle : marché mondial des PC industriels

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Advantech CO., Ltd., Beckhoff Automation GmbH & Co.KG, Kontron AG, Siemens AG, General Electric Co., Mitsubishi Electric Corporation, Omron Corporation, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric SE, Industrial PC Inc, B&R, The Contec Group, Protech Technologies, Inc., Acnodes, Phoenix Contact, DFI, Vartech Systems Inc., Crystal Group Inc., Four-Faith, Logic Supply et autres.

Segmentation : marché mondial des PC industriels

Sur la base du type, le marché est segmenté en panneau PC industriel, boîtier IPC, panneau PC intégré, boîtier intégré IPC, IPC industriel sur rail DIN, IPC industriel client léger et IPC industriel monté en rack. En 2019, le segment IPC des panneaux embarqués connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2018 à 2025.

En avril 2016, Beckhoff a annoncé que la série de PC embarqués CX81xx, avec un processeur ARM Cortex -A9 32 bits et 600 MHz offre trois fois les performances du processeur par rapport à la série CX8000 existante, ainsi qu’une augmentation de la mémoire huit fois avec 512 Mo de RAM . Le CX8190 peut être utilisé pour le logiciel d’automatisation TwinCAT 3 qui est utilisé pour Ethernet, le premier appareil de la série et le premier contrôleur basé sur PC dans un format ultra-compact « Bus Coupler

Sur la base de l’industrie, le marché est segmenté en industries discrètes, industries de transformation et industries de services. En 2019, le segment de l’industrie des procédés connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

En octobre 2018, Kontron a lancé le serveur rackable U/4U KISS V3 PCI763 avec carte mère PICMG, pour les applications gourmandes en calcul nécessaires au traitement et à l’analyse d’énormes quantités de données, comme dans l’intelligence artificielle (IA) ou l’apprentissage automatique.

Sur la base de la technologie des écrans tactiles, le marché est segmenté en résistif, capacitif et autres. En 2019, le segment capacitif croît au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

En mars 2016, Industrial PC a lancé des Panel PC lisibles au soleil et parfaits pour les applications extérieures.

Sur la base du support de stockage de données, le marché est segmenté en état solide et en rotation. En 2019, le segment des semi-conducteurs connaît une croissance au TCAC le plus élevé de 6,5% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026

En novembre 2018, Kontron a lancé son ordinateur monocarte pITX-iMX8M avec des processeurs basés sur l’architecture Arm Cortex-A53 avec jusqu’à 1,5 GHz pour les applications embarquées.

Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. En 2019, le segment des ventes directes croît au TCAC le plus élevé de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

