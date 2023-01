Tendances mondiales du marché ECG à 12 canaux, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché mondial des ECG à 12 canaux devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial de l’ECG à 12 canaux est tirée par l’augmentation des tests ECG chez les patients prédisposés aux maladies cardiaques. Les progrès technologiques dans les appareils ECG portables et portables sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le COVID-19 a également eu un impact significatif sur la croissance du marché.

Les appareils de surveillance ECG tels que les ECG d’ effort, les ECG de repos et les moniteurs Holter aident à identifier et à fournir des informations sur le dysfonctionnement cardiaque. Il peut aider à déterminer la réponse d’un patient aux médicaments, à identifier les changements de la fonction cardiaque, à diagnostiquer les maladies cardiaques et à les traiter. Chaque dérivation produit une forme d’onde ECG, représentant un aspect différent de l’activité électrique du cœur. Ils ont enregistré des tensions aussi petites que des millivolts entre les électrodes, et ces petits changements correspondaient directement à l’activité électrique du cœur.

Data Bridge Market Research a analysé le taux de croissance du marché mondial de l’électrocardiogramme (ECG) à 12 canaux sur la période de prévision 2022-2029. Le marché mondial des ECG à 12 canaux a tendance à enregistrer un TCAC prévu d’environ 11,20 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La taille du marché devrait atteindre 9,27 milliards de dollars en 2021 et 21,67 milliards de dollars en 2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, les pipelines, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché. Cadre analytique et réglementaire.

Dynamique du marché mondial de l’électrocardiographie (ECG) à 12 canaux

chauffeur

Facteurs favorables connexes

Ce type de produit devient de plus en plus populaire sur le marché. L’un de ces segments, Implantable Loop Recorder (ILR), est très intéressant. Des facteurs tels que des diagnostics rapides et avancés et un grand potentiel de réduction des coûts de santé par rapport à d’autres modalités de surveillance à long et à court terme stimulent la croissance du marché.

augmentation des maladies cardiovasculaires

La prévalence croissante des maladies cardiaques dans le monde est un facteur majeur qui stimule le marché mondial de l’électrocardiogramme (ECG) à 12 canaux. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès dans le monde, tuant environ 17,9 millions de personnes chaque année. De plus, la demande croissante de technologies invasives et les changements de style de vie stimulent la croissance du marché.

Possibilité

Améliorer les compétences

L’augmentation des activités de R&D dans les technologies de pointe pour les électrocardiographes à 12 canaux est le moteur de la croissance du marché. Les lancements de nouveaux produits et les innovations dans les conceptions d’EKG contribuent à la croissance du marché. Par exemple, la société américaine AliveCor a lancé le KardiaMobile 6L en 2020. C’est un appareil ECG personnel en Inde. De plus, l’introduction d’appareils de surveillance à distance utilisant des systèmes ECG à dérivation unique et portables stimulera la croissance du marché.

augmenter le nombre de visites

Le segment des hôpitaux, des cliniques et des centres de soins cardiaques représentait la plus grande part de marché en 2019. Cela est attribuable au fardeau croissant des maladies cardiovasculaires, qui à son tour augmente le besoin de soins cardiaques de qualité et est entraîné par l’augmentation du nombre de patients se présentant dans les cliniques et les hôpitaux pour un diagnostic de MCV, ainsi que par Holter et les événements de surveillance du marché développés.

Limite/Défi

Manque de professionnels qualifiés

Le manque de personnel qualifié incapable d’utiliser ces appareils est susceptible de freiner la croissance du marché mondial de l’électrocardiogramme (ECG) à 12 canaux au cours de la période de prévision.

coût élevé

Le coût élevé de ces systèmes logiciels peut entraver la croissance du marché mondial de l’ECG à 12 canaux malgré la forte prévalence des troubles thrombotiques.

Ce rapport sur le marché de l’électrocardiographie à 12 canaux (ECG) fournit des détails sur les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et les aspects des opportunités de flux de revenus émergentes. Analyser. Changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, applications et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’électrocardiogramme (ECG) à 12 canaux, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

développement récent

Avril 2021 : EDAN Instruments, Inc., l’un des plus grands exportateurs d’ECG de Chine, a organisé le lancement mondial de son ECG à 12 canaux de nouvelle génération, le SE-1202. La fréquence d’échantillonnage élevée du SE-1202 permet de capturer et de refléter les signaux dans la forme d’onde.

Couverture du marché de l’électrocardiogramme (ECG) à 12 canaux

Le marché de l’électrocardiogramme (ECG) à 12 canaux est segmenté en fonction du produit, du type et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

ECG de repos

pression

Appareil de télémétrie cardiaque mobile

enregistreur de boucle portable

Sortes

prosencéphale

monopole

bipolaire

application

Ménage

hôpital

Analyse régionale pour le marché ECG à 12 canaux:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des ECG à 12 canaux détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Les principaux acteurs du marché de l’électrocardiogramme (ECG) à 12 canaux comprennent:

General Electric Company (États-Unis)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Nippon Keden Co., Ltd. (Japon)

Hill-Rom Services, Inc. (États-Unis)

Ambu A/S. (Danemark)

Schiller (Inde)

Diagnostic SCA. (Nous)

Fukuda Electronics (Japon)

BioTélémétrie, Inc. (États-Unis)

OSI Systems, Inc. (États-Unis)

BTL. (Nous)

Allergènes (Inde)

Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd.(중국)

EDAN Instruments, Inc. (Chine)

Spa Cardioline (Italie)

Suzuken Co. , Ltd. (Japon)

Norav Medical (États-Unis)

Nexus Lifecare (Inde)

Midmark Corporation (États-Unis)

Services médicaux de Spacelabs (États-Unis)

Innomed Medical Inc. (Hongrie)

