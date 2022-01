Tendances Mondiales du marché du Verre Bioactif avec Sensibilisation par – Arthrex, Inc. ; NORAKER ; SCHOTT AG ; Stryker ; Bonalive Biomaterials Ltd

Le marché du verre bioactif s’attend à une croissance de 14,0% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché du verre bioactif analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison du nombre croissant de population à travers le monde.

Le verre bioactif est un type de matériau bioactif qui, en particulier en dentisterie, a un certain nombre d’applications dans l’industrie médicale. Le verre bioactif est utilisé comme échafaudages, greffes osseuses et également comme matériau de revêtement dans le cas d’implants dentaires. Le verre bioactif se compose principalement de calcium, de sodium, de phosphore et de silicium. Le verre bioactif est utilisé de manière significative dans les applications d’ingénierie tissulaire en raison de caractéristiques telles qu’une ostéoconductivité, une biocompatibilité, une bioactivité et une biodégradabilité supérieures.

Le rapport sur le marché du verre bioactif présente les entreprises suivantes, notamment : – Arthrex, Inc. ; NORAKER ; SCHOTT AG ; Stryker ; Bonalive Biomaterials Ltd.; Confédération britannique des fabricants de verre; Mo-Sci Corporation; OW Entrepôt ; LASAK sro; Synergie biomédicale, LLC ; DePuy Synthes ; MATEXCEL.; Ferro Corporation ; Curasan, Inc. ; Société des sciences de la vie d’Integra. ; Medtronic ; Zimmer Biomet ; produits biologiques NanoFUSE ; 3M ; Merck KGaA

Par type (45S5, S53P4, autres), application (orthopédie, dentisterie, cosmétique, autres), secteur vertical (médical, dentaire, cosmétique), processus de synthèse (synthèse par fusion, synthèse sol-gel, synthèse par micro-ondes), produit (granulés) , Poudres, Nano-Poudres)

