Tendances mondiales du marché du système d’archivage et de communication d’images départementales (PACS), part, taille du marché, croissance, opportunités et prévisions du marché jusqu’en 2029

Le marché du système d'archivage et de communication d'images départementales (Pacs) était évalué à 2,0 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,86 ​​milliards USD d'ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,00% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse et taille du marché

Le système d’archivage et de communication d’images (PACS) a fondamentalement transformé la façon dont les images et les données sont gérées dans le secteur de la santé et s’est même révélé être un développement technique révolutionnaire. Ces avantages, le marché proliférera sur le calendrier prévu. De plus, les tendances actuelles du secteur incluent diverses initiatives gouvernementales visant à accroître l’utilisation des technologies de l’information dans les soins de santé à travers le monde, ce qui entraîne une expansion du marché à long terme.

En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour générer un rapport marketing sur le système d’archivage et de communication d’images départementales (PACS). Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans ce rapport de marché. Ce document publicitaire vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le bénéfice des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Pour atteindre la connaissance des facteurs du marché, ce rapport d’étude de marché transparent, complet et suprême sur le système d’archivage et de communication d’images départementales (PACS) est généré.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du système départemental d’archivage et de communication d’images (PACS) sont:

Hyland Software, Inc.

Groupe Agfa Gevaert.

BridgeHead Software Ltd.

Carestream Santé.

Dell

General Electric

Société FUJIFILM

Santé de la fusion

Royal Philips SA,

McKesson Corporation

Siemens Healthcare Private Limited

Mach7 Technologies Ltée.

…..

Segmentation du marché Système départemental d’archivage et de communication d’images (PACS) :

Par type (PACS radiologie, PACS cardiologie, autres)

Par Composants (Services, Logiciels, Matériel)

Par application (tomodensitométrie, échographie, IRM, arceaux, radiographie numérique, imagerie nucléaire, radiographie informatisée), déploiements (basés sur le Web, sur site, basés sur le cloud)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques d’imagerie, cabinets dentaires, centres d’imagerie, centres de diagnostic, instituts de recherche et universitaires, centres de chirurgie ambulatoire et autres)

Analyse régionale du marché Système départemental d’archivage et de communication d’images (PACS):

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Le rapport d’étude de marché sur le système départemental d’archivage et de communication d’images (PACS) propose une évaluation complète de l’industrie. Les projections incluses dans le rapport ont été déterminées en utilisant des philosophies et des présomptions de recherche démontrées.

Conducteurs

Prévalence croissante des maladies chroniques

Le fardeau croissant des maladies chroniques est le facteur le plus important qui stimule la croissance de ce marché. Avec une préoccupation croissante pour les maladies, l’adoption de l’imagerie diagnostique augmente rapidement, augmentant ainsi la demande de PACS, qui devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Croissance des investissements et avancées

Les progrès rapides de la technologie médicale, associés à l’accent accru mis sur les compétences en recherche et développement dans le secteur de la santé, devraient également amortir la croissance du marché. L’acceptation accrue des solutions de soins de santé connectés, telles que le dossier de santé électronique, le PACS, le PHR et le RIS en raison des diverses initiatives gouvernementales, augmentera encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

En outre, l’adoption accrue de technologies d’archivage et de stockage de données efficaces devrait également alimenter la croissance du marché. De plus, l’intégration des systèmes d’information radiologique (RIS) et PACS aide les hôpitaux à stocker, gérer et récupérer un énorme volume de données d’images médicales, ce qui renforce également le taux de croissance du marché.

Contraintes / Défis Marché mondial du système d’archivage et de communication d’images départementales (PACS)

Coûts élevés

D’un autre côté, les contraintes budgétaires et les coûts d’acquisition élevés ainsi que les coûts d’installation devraient freiner la croissance du marché.

Problèmes de sécurité

L’augmentation des incidents de violation de données et des problèmes de confidentialité et de sécurité devrait défier le marché du système d’archivage et de communication d’images départementales (PACS) au cours de la période de prévision 2022-2029.

Table des matières principale du rapport d’étude de marché sur le système d’archivage et de communication d’images départementales (PACS):

Introduction

Résumé

Dynamique du marché

Aperçu du marché du système d’archivage et de communication d’images ministérielles (PACS)

Analyse, perspectives et prévisions du marché mondial

Analyse, perspectives et prévisions du marché nord-américain

Analyse et perspectives du marché européen et prévisions

Analyse, perspectives et prévisions du marché Asie-Pacifique

Analyse du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, études de marché et prévisions

Analyse, prévisions et perspectives du marché de l’Amérique latine

Le paysage concurrentiel

Analyse du marché mondial du système d’archivage et de communication d’images départementales (PACS) de la part des revenus, par les principaux participants 2022

Profils d’entreprise

