Tendances mondiales du marché du blanchiment des dents, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du blanchiment des dents devrait croître à un TCAC de 6,32 % au cours de la période de prévision. Les « agents non blanchissants » représentent le plus grand segment de composition sur le marché du blanchiment des dents au cours de la période de prévision.

Le blanchiment des dents est essentiellement une procédure consistant à blanchir les dents avec du chlore ou d’autres produits chimiques ou à éliminer les taches sur les dents et à les rendre plus blanches d’une à deux nuances. Les matériaux de blanchiment des dents éliminent les taches ainsi que la décoloration de la surface de la dent. Les dents sont blanchies dans cette procédure pour éliminer les traces de caféine, de tabac et d’autres contaminants qui endommagent ou décolorent les dents de façon permanente. Le blanchiment des dents est un petit segment du marché mondial des soins bucco-dentaires. La gamme de blanchiment des dents comprend des rinçages, des gels, des blanchisseurs à peindre, du dentifrice, des gommes à mâcher et des rayures.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du blanchiment des dents sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Acteurs du marché couverts :

BRODIE & STONE, Church & Dwight Co., Inc., Colgate-Palmolive Company, Dr Fresh, LLC, GlaxoSmithKline plc, Henkel AG & Co. KGaA, Johnson & Johnson Private Limited., Unilever, Procter & Gamble, GoSmile, LLC , CCA Industries, Inc., Beaming White, LLC, Koninklijke Philips NV, BMS DENTAL, DaVinci Teeth Whitening, WHITEsmile, Oh! White, Suz-Dent India (P.)Ltd, nubway Co. Ltd. et Himalaya Wellness Company, entre autres.

Faits saillants des facteurs clés suivants: marché du blanchiment des dents

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.

Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



Dynamique du marché du blanchiment des dents

Conducteurs

Tendances croissantes dans l’industrie esthétique

Les tendances sur les différentes plateformes de médias sociaux entraînent une demande croissante des consommateurs pour les processus de blanchiment des dents, qui est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. L’impact numérique croissant à travers le monde a également pour effet d’influencer les gens vers la procédure de blanchiment des dents, ce qui devrait accélérer la croissance globale du marché.

L’incidence croissante de la décoloration des dents devrait amortir la croissance du marché. De plus, la prise de conscience croissante des consommateurs d’avoir un sourire plus sain et blanc en raison de son rôle important dans leur personnalité augmente l’importance de la santé bucco-dentaire et l’hygiène devrait également alimenter la croissance du marché. De plus, la hausse du revenu disponible et l’évolution du mode de vie amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

En outre, les acteurs du marché proposent des solutions nouvelles et mises à jour pour les produits de blanchiment des dents, qui offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, la faible sensibilisation dans les zones rurales devrait entraver la croissance du marché. En outre, les effets secondaires associés aux produits de blanchiment des dents devraient défier le marché du blanchiment des dents au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du blanchiment des dents fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du blanchiment des dents, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché du blanchiment des dents

L’industrie de la dentisterie a été touchée négativement par le COVID-19. Les diverses directives et réglementations strictes du gouvernement concernant la distanciation sociale et les restrictions de mouvement, car l’air, les outils et le contact avec les patients poseraient tous un risque élevé d’infection en dentisterie. La plupart des gens ne peuvent pas se rendre chez leur dentiste local pour un examen, et la bouche agirait comme une source directe d’infection pour les médecins et les autres membres du personnel. Cependant, la pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption des produits dentaires dans les pharmacies de détail et les plateformes en ligne à travers le monde. De plus, l’augmentation de la demande de produits a eu un impact positif sur le marché du blanchiment des dents.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2020, Wellness, une entreprise qui fabrique des produits de soins personnels, a lancé un dentifrice blanchissant entièrement naturel, sans glycérine ni fluorure et contenant du carbonate de calcium, de la menthe poivrée, de la feuille de stévia et de l’extrait de feuille de thé vert.

En avril 2020, Oralgen NuPearl a lancé le dentifrice blanchissant Oralgen Probiotic Oral Care, qui a été cliniquement prouvé pour équilibrer les bactéries saines dans la bouche et éclaircir les sourires avec une formule de sourire plus douce et sans fluorure.

Portée du marché mondial du blanchiment des dents

Le marché du blanchiment des dents est segmenté en fonction du produit, de la composition, du type d’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Dentifrice Blanchissant

Gels et Bandes Blanchissants

Appareil de blanchiment des dents à lumière blanche

Autre

Sur la base du produit, le marché du blanchiment des dents est segmenté en dentifrice blanchissant, gels et bandes blanchissants, appareil de blanchiment des dents à lumière blanche et autres.

Composition

Agent de blanchiment

Agents non blanchissants

Sur la base de la composition, le marché du blanchiment des dents est segmenté en agents de blanchiment et agents non blanchissants. On estime que les agents non blanchissants dominent le segment des compositions en raison de l’amélioration de l’hygiène et de l’évolution vers l’utilisation de produits biologiques.

Type de demande

Au bureau

À la maison

Sur la base du type d’application, le marché du blanchiment des dents est segmenté en cabinet et à domicile.

Canal de distribution

Ventes hors ligne

Vente en ligne

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2 : Marché du blanchiment des dents

Chapitre 3 : Analyse régionale de l’industrie Blanchiment des dents

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché du blanchiment des dents?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché du blanchiment des dents?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché Blanchiment des dents?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché Blanchiment des dents ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

