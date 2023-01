Tendances mondiales du marché des systèmes au phosphore photoactivé (PSP), part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

La prévalence croissante des caries et des maladies parodontales entraîne des dommages aux dents. Selon les données de 2019 des Centers for Disease Control and Prevention, 92 % des personnes âgées de 20 à 64 ans aux États-Unis souffrent de carie dentaire. Les problèmes bucco-dentaires sont traités avec des systèmes de radiographie dentaire et des équipements de tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), ce qui augmente encore l’adoption des luminophores photostimulés (PSP). Par conséquent, on estime que le marché connaîtra une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de ces déterminants de la croissance.

Le rapport sur le marché mondial des systèmes au phosphore photostimulé (PSP) enregistre un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les phosphores capables de retenir les informations générées par les rayons X sont appelés phosphores photoactifs (PSP). Lorsque la lumière d’excitation des rayons X excite un luminophore, des électrons et des trous sont générés. En absorbant le rayonnement puis en libérant l’énergie stockée sous forme de photons lorsqu’il est déclenché par le laser HeNe, le PSP peut enregistrer et reproduire des images primaires à rayons X. Un tube photomultiplicateur détecte les photons émis et génère un signal électronique qui est converti en une image numérique pour visualisation sur le PACS 2-6.

Dynamique du marché des systèmes au phosphore stimulé par la lumière (PSP)

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Fardeau croissant des maladies infectieuses

Le fardeau croissant des maladies dentaires dans le monde est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. La population gériatrique croissante et les problèmes dentaires gériatriques respectifs devraient également stimuler la croissance globale du marché.

De plus, le coût global et les dépenses de chirurgie dentaire et d’autres procédures dentaires diminuent, ce qui rend ces procédures plus abordables et plus rentables pour les familles à revenu faible et moyen. Ce facteur amortira davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’expansion du secteur de la santé, la croissance du tourisme médical et la demande croissante de systèmes de radiographie dentaire devraient également alimenter la croissance du marché.

Possibilité

améliorer continuellement

En outre, on estime que les traitements efficaces fournis par les technologies de pointe qui aident à diagnostiquer et à traiter les patients aux premiers stades des maladies dentaires offrent des opportunités lucratives pour le marché. La capacité des systèmes numériques à réduire le temps de diagnostic et à améliorer la qualité des images acquises par les scanners à rayons X offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché .

Contraintes / défis du marché mondial des systèmes de phosphore photoactivé (PSP)

coût élevé du diagnostic

D’autre part, le coût élevé des systèmes d’imagerie dentaire numérique à rayons X devrait entraver la croissance du marché.

Absence de remboursement dentaire

De plus, le sous-remboursement des soins dentaires devrait défier le marché des systèmes de phosphore photoactivé (PSP) au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse régionale du marché Systèmes au phosphore stimulé par la lumière (PSP):

Le rapport de recherche sur le marché mondial des systèmes de phosphore photostimulatif (PSP) détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Les acteurs clés du marché Systèmes au phosphore photoactivé (PSP) sont :

Envista (États-Unis)

PLANMECA OY (Finlande)

Groupe ACTEON (Royaume-Uni)

Dentsply Sirona (États-Unis)

Carestream Dental, LLC (en anglais)

Vatech (Corée)

Owandi (France)

DÜRR DENTAL India Private Limited (독일)

Midmark Corporation (États-Unis)

Genoray (Corée)

Xu Lunqin Co. , Ltd. (Japon)

3Shape A/S (Danemark)

Prison (États-Unis)

Courez Ye (Chine)

Cefla sc, (Italie)

Planète DDS (Canada)

Yoshida Dental Mfg. Co. Ltd. (Japon)

Align Technology Inc. (États-Unis)

J. MORITA CORP (Japon)

FONA srl (Italie)

Portée du marché mondial des systèmes au phosphore photoactivé (PSP)

Le marché des systèmes de phosphore photoactivé (PSP) est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

taille (0-4)

taille (0-3)

Sur la base du produit, le marché des systèmes de phosphore photoactivé (PSP) est segmenté en taille (0-4) et taille (0-3).

utilisateur final

cabinet dentaire

hôpital dentaire

Autre

