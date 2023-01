Tendances mondiales du marché des rétracteurs cervicaux, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché des écarteurs cervicaux est utilisé pour l’abduction des tissus mous lors des procédures de résection et de fusion cervicales antérieures. Dans cette chirurgie du cou, le disque endommagé est retiré pour soulager la pression sur la moelle épinière et soulager l’engourdissement et la faiblesse. Parce qu’une discectomie est une méthode de décompression chirurgicale, la procédure est également appelée décompression cervicale antérieure.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché des écarteurs cervicaux devrait grimper à 185 milliards de dollars en 2021 et 315,5 milliards de dollars en 2029, augmentant à un taux annuel moyen de 6,90 fois. % pour la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, le segment, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Pont de données comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification cadre d’analyse et de réglementation.

Dynamique du marché des rétracteurs cervicaux

chauffeur

sensibiliser le public

Les campagnes de sensibilisation du gouvernement et les initiatives de santé visant à réduire et à réduire l’incidence du cancer du col de l’utérus devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Il est également prévu que les dépenses globales dans le secteur de la santé augmenteront en raison de la sensibilisation accrue du public et des progrès technologiques.

augmenter les dépenses médicales

L’American Cancer Society estime qu’en 2022, 14 100 nouveaux cas de cancer invasif du col de l’utérus seront diagnostiqués et 4 280 femmes aux États-Unis mourront de la maladie. De plus, les politiques de remboursement adaptées aux patients et l’augmentation des dépenses de santé dans la région devraient stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Possibilité

Ajouter Chirurgie de la colonne cervicale

L’expansion du marché est attribuée à plusieurs facteurs importants, notamment l’augmentation de la prévalence de l’arthrose cervicale liée à l’âge, le vieillissement de la population mondiale, l’acceptation croissante des dispositifs technologiques améliorés et l’augmentation de la chirurgie de la colonne cervicale dans le monde.

Limite/Défi

D’autre part, la disponibilité des thérapies alternatives et non traditionnelles limite le taux de croissance du marché.

développement récent

Le 18 novembre 2021, Thompson Surgical Instruments, Inc. a annoncé le rétracteur Thompson, un rétracteur autoportant de table à usage général, comme le rétracteur le plus largement utilisé aux États-Unis.

Le 26 juillet 2021, Aesculap Implant Systems, LLC a annoncé les résultats positifs d’un essai contrôlé randomisé étendu d’IDE pour le traitement de la maladie dégénérative à segment unique.

Analyse régionale du marché Tracteur cervical :

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Principaux acteurs opérant sur le marché des écarteurs cervicaux

Aesculap Inc. (États-Unis)

TeDan Surgical Innovations, Inc. (en anglais)

Medfix International, LLC(États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

Chirurgie Thompson (États-Unis)

Novo Surgical, Inc. (en anglais)

Système de santé NSI (États-Unis)

Attaquant (États-Unis)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Weikang (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd. (중국)

Colonne vertébrale de la vie (États-Unis)

Rodolphe Stolz (Allemagne)

