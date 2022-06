Tendances mondiales du marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques, part, taille du marché, croissance, opportunités et prévisions du marché jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques

Le marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2027 et devrait pour atteindre 1 195,34 mille USD d’ici 2027, contre 529,21 mille USD en 2019. La sensibilisation des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé et la demande croissante d’aliments fonctionnels et de compléments alimentaires sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Sur la base du produit, l’étude de marché sur les ingrédients oméga-3 mondiaux pour les produits pharmaceutiques affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par source (marine et végétale)

Par type (acide docosahexaénoïque (DHA), acide eicosapentaénoïque (EPA), acide alpha-linolénique (ALA))

Par formes (liquide et sèche)

Par domaines thérapeutiques (maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, troubles osseux et articulaires, troubles neurologiques, troubles ophtalmiques, santé de la peau, cancer, autres)

Par type de population (adultes et enfants)

Par canal de distribution (direct et indirect)

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

1. Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offert par les principaux acteurs

2. Développement du marché : Fournit des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration dans les segments matures des marchés

3. Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les lancements de nouveaux produits, les zones géographiques

inexploitées , les développements récents et les investissements les principaux acteurs

5. Développement de produits et innovation : Fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

La concurrence mondiale sur le marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques par les TOP Players est,

Avestia Pharma, Novasep, AbbVie Inc., KD Pharma Group, BASF SE, Corbion NV, DSM, AstraZeneca, GlaxoSmithKline plc., Fresenius Kabi AG, Croda International Plc, AMARIN CORPORATION, ANI Pharmaceuticals, Inc., Epax, Strides Pharma Science Limited , Pharma Marine AS….

Le rapport de marché vous aidera principalement à réaliser et à découvrir les pouvoirs moteurs les plus rébarbatifs et les plus bouleversants du marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques en anticipant les conséquences sur l’industrie mondiale.

Étendue du marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques et taille du marché

Les ingrédients oméga-3 pour le marché des produits pharmaceutiques sont segmentés en fonction de la source, du type, des formes, des domaines thérapeutiques, du type de population et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques est segmenté en produits marins et végétaux. En 2020, le segment marin devrait dominer le marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques en raison de la présence d’une proportion plus élevée de composants oméga-3 à bonne teneur dans les poissons marins. De plus, d’autres espèces aquatiques, notamment les coraux, les vers et les mollusques, sont souvent utilisées pour la production d’ingrédients oméga-3 pour différentes applications médicinales.

Sur la base du type, les ingrédients oméga-3 pour le marché des produits pharmaceutiques sont segmentés en acide docosahexaénoïque (DHA), acide eicosapentaénoïque (EPA), acide alpha-linolénique (ALA). En 2020, le segment de l’acide docosahexaénoïque (DHA) domine le marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques car il joue un rôle crucial dans le développement du cerveau et la régulation des maladies cardiaques. De plus, il est présent en quantité abondante dans le saumon, la graisse de baleine, ainsi que dans les algues, entre autres, ce qui agit comme un autre facteur responsable de sa dominance.

Sur la base des formes, les ingrédients oméga-3 pour le marché pharmaceutique sont segmentés en secs et liquides. En 2020, le segment liquide domine le marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques car la plupart des ingrédients oméga-3 sont obtenus sous forme liquide. De plus, la forme liquide est préférée aux autres formes pour plusieurs applications d’utilisateurs finaux dans les industries pharmaceutiques.

Sur la base des domaines thérapeutiques, les ingrédients oméga-3 pour le marché pharmaceutique sont segmentés en troubles ophtalmiques, troubles neurologiques, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, cancer, troubles osseux et articulaires, santé de la peau et autres. En 2020, le segment des maladies cardiovasculaires domine le marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques en raison des applications des acides gras oméga-3 pour réduire les triglycérides, abaisser légèrement la tension artérielle, réduire le risque d’accident vasculaire cérébral, réduire la coagulation sanguine et réduire les battements cardiaques irréguliers.

Sur la base du type de population, les ingrédients oméga-3 pour le marché des produits pharmaceutiques sont segmentés en enfants et adultes. En 2020, le segment des adultes domine le marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques, car les adultes sont plus sujets aux maladies cardiovasculaires et préfèrent les produits pharmaceutiques riches en ingrédients oméga-3 afin de résoudre plusieurs problèmes causant des maladies cardiovasculaires graves.

Sur la base du canal de distribution, les ingrédients oméga-3 pour le marché des produits pharmaceutiques sont segmentés en direct et indirect. En 2020, le segment direct domine le marché des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques car il est la principale source d’approvisionnement des sociétés pharmaceutiques. De plus, les sociétés pharmaceutiques exigent des ingrédients de haute qualité et ne veulent pas prendre de risque pour ceux-ci. L’approvisionnement en ingrédients par le biais de canaux directs est très rentable pour les prestataires de soins de santé, car ils sont achetés en gros dans le cadre d’un contrat de service.

Le rapport répond à des questions telles que:

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques ?

5. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques?

6. Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques ?

7. Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial des ingrédients oméga-3 pour les produits pharmaceutiques ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.